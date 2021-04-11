https://ria.ru/20210411/zhivotnye-1727810093.html

Из подтопленной башкирской деревни эвакуируют коз и овец

Из подтопленной башкирской деревни эвакуируют коз и овец

Спасатели эвакуируют домашних животных – коз и овец из подтопленной талыми водами деревни Азнаево в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T21:09

2021-04-11T21:09

2021-04-11T21:19

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуируют домашних животных – коз и овец из подтопленной талыми водами деревни Азнаево в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в воскресенье из-за таяния снега и льда поднялся уровень реки Уяза и талыми водами подтопило 78 придомовых территорий села Азнаево Бижбулякского района Башкирии."Из затопленных домов спасателями уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано 11 человек, двое из которых размещены в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников", - сообщает МЧС.В ведомстве отметили, что спасатели совершают дворовые обходы, оповещают население о состоянии подтопления. По их данным, в ночь на понедельник уровень реки Уяза может подняться на несколько сантиметров. Но население не желает покидать свои дома.В настоящее время спасатели начали эвакуацию домашних животных – коз и овец. Их перевозят на резиновых лодках, связав конечности. В ведомстве не сообщают численность животных, которых эвакуируют.

https://realty.ria.ru/20210406/pavodok-1604315587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия