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Из подтопленной башкирской деревни эвакуируют коз и овец
Из подтопленной башкирской деревни эвакуируют коз и овец
Спасатели эвакуируют домашних животных – коз и овец из подтопленной талыми водами деревни Азнаево в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:09
2021-04-11T21:19
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуируют домашних животных – коз и овец из подтопленной талыми водами деревни Азнаево в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в воскресенье из-за таяния снега и льда поднялся уровень реки Уяза и талыми водами подтопило 78 придомовых территорий села Азнаево Бижбулякского района Башкирии."Из затопленных домов спасателями уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано 11 человек, двое из которых размещены в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников", - сообщает МЧС.В ведомстве отметили, что спасатели совершают дворовые обходы, оповещают население о состоянии подтопления. По их данным, в ночь на понедельник уровень реки Уяза может подняться на несколько сантиметров. Но население не желает покидать свои дома.В настоящее время спасатели начали эвакуацию домашних животных – коз и овец. Их перевозят на резиновых лодках, связав конечности. В ведомстве не сообщают численность животных, которых эвакуируют.
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россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Из подтопленной башкирской деревни эвакуируют коз и овец

21:09 11.04.2021 (обновлено: 21:19 11.04.2021)
 
Скриншот видео очевидца, где эвакуируют деревню в Бижбулякском районе, Башкирия
Скриншот видео очевидца, где эвакуируют деревню в Бижбулякском районе, Башкирия - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуируют домашних животных – коз и овец из подтопленной талыми водами деревни Азнаево в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в воскресенье из-за таяния снега и льда поднялся уровень реки Уяза и талыми водами подтопило 78 придомовых территорий села Азнаево Бижбулякского района Башкирии.
"Из затопленных домов спасателями уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано 11 человек, двое из которых размещены в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников", - сообщает МЧС.
В ведомстве отметили, что спасатели совершают дворовые обходы, оповещают население о состоянии подтопления. По их данным, в ночь на понедельник уровень реки Уяза может подняться на несколько сантиметров. Но население не желает покидать свои дома.
В настоящее время спасатели начали эвакуацию домашних животных – коз и овец. Их перевозят на резиновых лодках, связав конечности. В ведомстве не сообщают численность животных, которых эвакуируют.
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РоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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