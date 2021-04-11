https://ria.ru/20210411/zeder-1727793857.html

Премьер Баварии заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры Германии

Премьер Баварии заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что готов стать кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах в сентябре, но окончательного... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:46

2021-04-11T17:46

2021-04-11T17:46

армин лашет

маркус зедер

хдс/хсс

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что готов стать кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах в сентябре, но окончательного решения по кандидатуре в блоке ХДС/ХСС нет.Зёдер является одним из самых популярных политиков в Германии, он обходит по популярности председателя партии Христианско-демократический союз Армина Лашета, который в силу занимаемого им поста также претендует на то, чтобы стать кандидатом в в канцлеры.В воскресенье в Берлине состоялась закрытая встреча руководства фракции ХДС/ХСС в бундестаге, в которой участвовали оба претендента. "Переговоры не были окончательными, мы выяснили, что оба подходят и оба готовы (к выдвижению в канцлеры). Важно, чтобы мы относились друг к другу с уважением, независимо от решения, мы будем оба хорошо взаимодействовать, потому что речь идет не о наших амбициях, а о благосостоянии Союза (блока ХДС/ХСС) и Германии", - заявил Зёдер.Он подтвердил, что высказывал своим однопартийцам готовность стать кандидатом, "если ХДС как старшая партия это широко поддержит". Баварский премьер подчеркнул, что оба политика не хотят, чтобы вопрос кандидата раскалывал партию. "В конце концов, кандидатом будет тот, у кого будет больше шансов", - заявил Зёдер.В аналогичном ключе высказался Лашет, который также подчеркнул необходимость единства в партии при решении вопроса о кандидате в канцлеры."Маркус Зёдер и я перед сегодняшним днем провели длительную беседу, мы выразили готовность выступить кандидатами в канцлеры. Мы договорились совместно с фракцией представить предложения, чтобы как можно быстрее прийти к решению. Наша цель заключается в том, чтобы заручиться максимальным единством, потому что весь мир смотрит, как развивается Германия, миру нужна стабильная Германия, поэтому мы как народная партия несем особую ответственность", - заявил Лашет.

https://ria.ru/20210118/lashet-1593503619.html

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армин лашет, маркус зедер, хдс/хсс, германия, бавария, в мире