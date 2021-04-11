Названы два сценария для Украины в случае войны в Донбассе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУчения Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря. 12 октября 2018
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта события на Украине могут развиваться по двум сценариям, уверен польский политолог Мацей Вишневский.
"Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", — сказал он в эфире НТВ.
При этом Вишневский подчеркнул, что Украина в любом случае проиграет полномасштабную войну.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В начале апреля в ДНР после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок. В результате атаки также пострадала женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.