https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

Названы два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

Названы два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

В случае вооруженного конфликта события на Украине могут развиваться по двум сценариям, уверен польский политолог Мацей Вишневский. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T21:13

2021-04-11T21:13

2021-04-11T21:13

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта события на Украине могут развиваться по двум сценариям, уверен польский политолог Мацей Вишневский. При этом Вишневский подчеркнул, что Украина в любом случае проиграет полномасштабную войну. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В начале апреля в ДНР после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок. В результате атаки также пострадала женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной.Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727782270.html

https://ria.ru/20210411/voyna-1727777146.html

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