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Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Сенатор Алексей Пушков заявил, что военный конфликт России с Украиной маловероятен, но предупредил о возможных провокациях со стороны Киева. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:36
2021-04-11T10:36
россия
руслан хомчак
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей пушков
дмитрий козак
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что военный конфликт России с Украиной маловероятен, но предупредил о возможных провокациях со стороны Киева.По словам политика, Украина не решится начать войну с Россией, поскольку ее последствия понимают даже в Киеве. Тем не менее, заявил сенатор, Москву будут провоцировать обстрелами и "другими видами военной активности"."Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В апреле, как сообщали в ДНР, после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.
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россия
донецкая народная республика
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россия, руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей пушков, дмитрий козак, москва, украина, в мире

Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной

10:36 11.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что военный конфликт России с Украиной маловероятен, но предупредил о возможных провокациях со стороны Киева.
По словам политика, Украина не решится начать войну с Россией, поскольку ее последствия понимают даже в Киеве. Тем не менее, заявил сенатор, Москву будут провоцировать обстрелами и "другими видами военной активности".
"Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В апреле, как сообщали в ДНР, после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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РоссияРуслан ХомчакДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей ПушковДмитрий КозакМоскваУкраинаВ мире
 
 
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