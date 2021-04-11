https://ria.ru/20210411/vaktsina-1727736699.html

Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно

Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T00:26

2021-04-11T00:26

2021-04-11T07:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно".При этом, по его словам, Евросоюзу хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.Ранее Бретон заявил, что Европе не понадобится "Спутник V", так как ЕС уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. До этого он называл российскую вакцину хорошей, но говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, однако когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают - граждан или фармацевтических компаний.

россия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире