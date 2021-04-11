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Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:26
2021-04-11T07:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно".При этом, по его словам, Евросоюзу хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.Ранее Бретон заявил, что Европе не понадобится "Спутник V", так как ЕС уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. До этого он называл российскую вакцину хорошей, но говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, однако когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают - граждан или фармацевтических компаний.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно

00:26 11.04.2021 (обновлено: 07:26 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже после одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно".

"Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" просто-напросто придет слишком поздно", - заявил Бретон в интервью изданию Spiegel.

При этом, по его словам, Евросоюзу хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.
Ранее Бретон заявил, что Европе не понадобится "Спутник V", так как ЕС уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. До этого он называл российскую вакцину хорошей, но говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, однако когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают - граждан или фармацевтических компаний.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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