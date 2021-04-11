Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
15:49 11.04.2021 (обновлено: 16:27 11.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война".
"Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.
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Песков опроверг утверждения, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным "потребовала свернуть российское военное усиление в районе Восточной Украины".
"Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. <...> И на это последовали соответствующие разъяснения главы государства", — уточнил Песков.
Он подчеркнул, что перемещения войск внутри страны — это личное дело России, которое "не должно вызывать ни у кого обеспокоенности".
"Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", — добавил он.
Пресс-секретарь назвал усиление обороноспособности при таких рисках нормальной практикой.
"Если группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница, совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", — пояснил он.
По словам Пескова, Россия уже давно пытается "остудить горячие головы в Киеве" — еще до госпереворота.
"И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик, привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе", — заявил он.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
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