https://ria.ru/20210411/ukraina-1727782270.html

Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война". РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T15:49

2021-04-11T15:49

2021-04-11T16:27

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война"."Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.Песков опроверг утверждения, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным "потребовала свернуть российское военное усиление в районе Восточной Украины"."Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. <...> И на это последовали соответствующие разъяснения главы государства", — уточнил Песков.Он подчеркнул, что перемещения войск внутри страны — это личное дело России, которое "не должно вызывать ни у кого обеспокоенности".Пресс-секретарь назвал усиление обороноспособности при таких рисках нормальной практикой."Если группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница, совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", — пояснил он.По словам Пескова, Россия уже давно пытается "остудить горячие головы в Киеве" — еще до госпереворота."И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик, привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе", — заявил он.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210411/peskov-1727773258.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире, политика