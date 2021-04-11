https://ria.ru/20210411/ugrozy-1727808961.html

В Госдуме ответили на угрозы Блинкена в адрес России

В Госдуме ответили на угрозы Блинкена в адрес России

Обострение отношений с Россией в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируются США, но пределы нагнетания напряженности пока неизвестны, рассказал РИА... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-11T20:58

2021-04-11T20:58

2021-04-12T01:16

россия

энтони блинкен

донецкая народная республика

константин затулин

сергей рябков

луганск

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602762764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ad67b4e5df22ea63420c0da24c7a4ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Обострение отношений с Россией в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируются США, но пределы нагнетания напряженности пока неизвестны, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных "последствиях" для России со стороны Вашингтона, если она продолжит "действовать агрессивно"."Есть опасение, что США играют на обострение, хотя у нас нет полной уверенности в том, как они определяют пределы этого обострения. Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке или они удовлетворятся просто общим ростом напряженности. Мы отмечаем, что у американцев, при (президенте Джо) Байдене по крайней мере, судя по всему, есть заинтересованность в том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину", - сказал Затулин.Затулин отметил, что современная Украина давно превратилась из субъекта в объект политики, которой "вертят как хотят и надежда на то, что в Киеве власти начнут думать о себе, а не то, как услужить США довольно мала". "Как мы видим, господин (президент Украины Владимир) Зеленский, пришедший с одними лозунгами, превратился в очень скором времени в свою противоположность", - добавил депутат."Мне кажется, что, во-первых, все всколыхнул приход администрации давнего друга Байдена, во-вторых, опыт войны в Нагорном Карабахе. Но что касается того, что американцы будут воевать за Украину и вместо нее – чему там были бы очень рады – на самом деле никто вместо самой Украины воевать не будет, а жить хотят все. Так что между трусостью, зависимостью и желанием попытать счастья в расчете на то, что все спишут и помогут - вот в чем сейчас дилемма этого Гамлета на троне, которым является Зеленский", - сказал Затулин.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/signal-1727802790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/krym-1727790826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/1727786148.html

россия

донецкая народная республика

луганск

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, донецкая народная республика, константин затулин, сергей рябков, луганск, сша, украина