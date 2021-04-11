В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову
15:27 11.04.2021 (обновлено: 15:36 11.04.2021)
УФА, 11 апр – РИА Новости. Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в центре Уфы и пытался ограбить.
Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. В своем Telegram-канале он написал, что на улице Султанова в центре города к нему подошли трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.
Начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Telegram-канале проинформировал, что пьяного водителя задержали. Нарушителем оказался 36-летний уфимец, выяснилось, что полиция его уже искала из-за другого преступления.
"Через некоторое время поступило сообщение о нетрезвом водителе, также на автомобиле аналогичной марки Dodge на улице Султанова. В ходе розыскных мероприятий 10 апреля автомобиль с указанными приметами был обнаружен на улице Гафури, а предполагаемый водитель - неподалёку, у своих знакомых", - заявил Гильмутдинов. По его данным, задержанный был сильно пьян. Его доставили в полк ДПС и составили административные материалы. До решения суда он будет содержаться в отделе полиции.
"Стоит отметить, что в марте этого года гражданин уже отбывал семидневный арест за двукратное оставление места ДТП", - говорится в сообщении Гильмутдинова.
Он опубликовал видео, на кадрах видно, что задержанный сильно пьян: он еле стоит на ногах, инспектору, который ведет его в отдел полиции, приходится придерживать нарушителя.