https://ria.ru/20210411/ufa-1727780713.html

В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову

В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову

Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T15:27

2021-04-11T15:27

2021-04-11T15:36

радий хабиров

илья варламов

уфа

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в центре Уфы и пытался ограбить.Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. В своем Telegram-канале он написал, что на улице Султанова в центре города к нему подошли трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.Начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Telegram-канале проинформировал, что пьяного водителя задержали. Нарушителем оказался 36-летний уфимец, выяснилось, что полиция его уже искала из-за другого преступления."Стоит отметить, что в марте этого года гражданин уже отбывал семидневный арест за двукратное оставление места ДТП", - говорится в сообщении Гильмутдинова.Он опубликовал видео, на кадрах видно, что задержанный сильно пьян: он еле стоит на ногах, инспектору, который ведет его в отдел полиции, приходится придерживать нарушителя.

https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html

уфа

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радий хабиров, илья варламов, уфа, происшествия