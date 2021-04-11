Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/ufa-1727780713.html
В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову
В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову
Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:27
2021-04-11T15:36
радий хабиров
илья варламов
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861875_0:338:2865:1950_1920x0_80_0_0_58db680cc64e4cc289edab25e7317d5a.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в центре Уфы и пытался ограбить.Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. В своем Telegram-канале он написал, что на улице Султанова в центре города к нему подошли трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.Начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Telegram-канале проинформировал, что пьяного водителя задержали. Нарушителем оказался 36-летний уфимец, выяснилось, что полиция его уже искала из-за другого преступления."Стоит отметить, что в марте этого года гражданин уже отбывал семидневный арест за двукратное оставление места ДТП", - говорится в сообщении Гильмутдинова.Он опубликовал видео, на кадрах видно, что задержанный сильно пьян: он еле стоит на ногах, инспектору, который ведет его в отдел полиции, приходится придерживать нарушителя.
https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861875_272:103:2865:2048_1920x0_80_0_0_ddc0dd07fb8631d677e4a34373f67a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радий хабиров, илья варламов, уфа, происшествия

В Уфе задержали хулигана, пристававшего к блогеру Варламову

15:27 11.04.2021 (обновлено: 15:36 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. Дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение машины пьяным после того, как о правонарушении сообщил блогер Илья Варламов, к которому хулиган приставал в центре Уфы и пытался ограбить.
Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. В своем Telegram-канале он написал, что на улице Султанова в центре города к нему подошли трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 08:46
Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками
Начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Telegram-канале проинформировал, что пьяного водителя задержали. Нарушителем оказался 36-летний уфимец, выяснилось, что полиция его уже искала из-за другого преступления.
"Через некоторое время поступило сообщение о нетрезвом водителе, также на автомобиле аналогичной марки Dodge на улице Султанова. В ходе розыскных мероприятий 10 апреля автомобиль с указанными приметами был обнаружен на улице Гафури, а предполагаемый водитель - неподалёку, у своих знакомых", - заявил Гильмутдинов. По его данным, задержанный был сильно пьян. Его доставили в полк ДПС и составили административные материалы. До решения суда он будет содержаться в отделе полиции.
"Стоит отметить, что в марте этого года гражданин уже отбывал семидневный арест за двукратное оставление места ДТП", - говорится в сообщении Гильмутдинова.
Он опубликовал видео, на кадрах видно, что задержанный сильно пьян: он еле стоит на ногах, инспектору, который ведет его в отдел полиции, приходится придерживать нарушителя.
 
Радий ХабировИлья ВарламовУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Водителей в России ждут новые штрафы
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
Лента новостейМолния