https://ria.ru/20210411/ubiystvo-1727738074.html

В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей

В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей

Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T01:07

2021-04-11T01:07

2021-04-11T01:07

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей.Ранее сообщалось, что в субботу утром женщина обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе тела трех убитых внуков. Предположительно, они скончались после получения ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Лилиану Каррильо, 30-летнюю латиноамериканку.Как сообщает телеканал, Каррильо была задержана, она приходится матерью погибших детям.По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, подозреваемую задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела детей.Полиции на данный момент не удалось установить возможный мотив убийства.Как сообщает телеканал, проживала ли Каррильо в одной квартире с детьми и имела ли она судимость, неизвестно.

https://ria.ru/20210321/ubiystvo-1602189375.html

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