Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/ubiystvo-1727738074.html
В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T01:07
2021-04-11T01:07
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей.Ранее сообщалось, что в субботу утром женщина обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе тела трех убитых внуков. Предположительно, они скончались после получения ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Лилиану Каррильо, 30-летнюю латиноамериканку.Как сообщает телеканал, Каррильо была задержана, она приходится матерью погибших детям.По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, подозреваемую задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела детей.Полиции на данный момент не удалось установить возможный мотив убийства.Как сообщает телеканал, проживала ли Каррильо в одной квартире с детьми и имела ли она судимость, неизвестно.
https://ria.ru/20210321/ubiystvo-1602189375.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лос-анджелес, сша, в мире

В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей

01:07 11.04.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в субботу утром женщина обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе тела трех убитых внуков. Предположительно, они скончались после получения ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Лилиану Каррильо, 30-летнюю латиноамериканку.
Как сообщает телеканал, Каррильо была задержана, она приходится матерью погибших детям.
По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, подозреваемую задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела детей.
Полиции на данный момент не удалось установить возможный мотив убийства.
Как сообщает телеканал, проживала ли Каррильо в одной квартире с детьми и имела ли она судимость, неизвестно.
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 11:39
В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
 
Лос-АнджелесСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния