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В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T01:07
2021-04-11T01:07
2021-04-11T01:07
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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Полицейские в Калифорнии задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на правоохранителей.Ранее сообщалось, что в субботу утром женщина обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе тела трех убитых внуков. Предположительно, они скончались после получения ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Лилиану Каррильо, 30-летнюю латиноамериканку.Как сообщает телеканал, Каррильо была задержана, она приходится матерью погибших детям.По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, подозреваемую задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела детей.Полиции на данный момент не удалось установить возможный мотив убийства.Как сообщает телеканал, проживала ли Каррильо в одной квартире с детьми и имела ли она судимость, неизвестно.
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лос-анджелес, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости.
Полицейские в Калифорнии
задержали мать, подозреваемую в убийстве трех детей, сообщает телеканал CBS Los Angeles
со ссылкой на правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в субботу утром женщина обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе
тела трех убитых внуков. Предположительно, они скончались после получения ножевых ранений. Все дети были младше пяти лет. Полиция объявила в розыск Лилиану Каррильо, 30-летнюю латиноамериканку.
Как сообщает телеканал, Каррильо была задержана, она приходится матерью погибших детям.
По словам представителя полиции Лос-Анджелеса, подозреваемую задержали в центральной Калифорнии, в четырех часах пути от квартиры, в которой нашли тела детей.
Полиции на данный момент не удалось установить возможный мотив убийства.
Как сообщает телеканал, проживала ли Каррильо в одной квартире с детьми и имела ли она судимость, неизвестно.