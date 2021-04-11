Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает пресс-служба кабмина.
"Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о различных предельных отпускных ценах.
"Новое постановление даёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра", - подчеркивается в сообщении.
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