https://ria.ru/20210411/tseny-1727759366.html

Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств

Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств

Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:17

2021-04-11T11:17

2021-04-11T11:17

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:108:3144:1877_1920x0_80_0_0_0e16ec73f46ddaf8ab40d9989f980edb.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает пресс-служба кабмина."Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о различных предельных отпускных ценах."Новое постановление даёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210409/poddelki-1727457486.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф