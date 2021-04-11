https://ria.ru/20210411/terrorizm-1727795727.html

В Иране считают аварию на ядерном объекте в Натанзе следствием теракта

В Иране считают аварию на ядерном объекте в Натанзе следствием теракта

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T18:10

2021-04-11T18:10

2021-04-11T23:42

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ТЕГЕРАН, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением "ядерного терроризма".Утром в воскресенье AEOI сообщила о ЧП в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Власти устанавливают причины произошедшего."Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому ядерному терроризму", — сказал Салехи иранскому телевидению.По его словам, авария оказалась "провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана". Салехи подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право принять соответствующие меры.Как позднее сообщило иранское госагентство телевещания, при посещении объекта в Натанзе официальный представитель AEOI Бехруз Камальванди получил переломы, его состояние стабильное.Проблема иранского атомаИран и "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.В 2019 году Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения. В конце 2020-го в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает активизацию ядерной деятельности. Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до 20% (ядерная сделка предполагает обогащение в 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг. В субботу президент Хасан Роухани отметил, что в Иран запустили каскад мощных центрифуг поколения IR-6.Помимо этого, в октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.

https://ria.ru/20210411/avariya-1727805143.html

https://ria.ru/20210411/intsident-1727783234.html

https://ria.ru/20200107/1563156950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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