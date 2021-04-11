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В ДНР заявили о размещении силовиками военной техники в Донбассе
В ДНР заявили о размещении силовиками военной техники в Донбассе
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 49 единиц техники украинских силовиков в населенных пунктах РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:53
2021-04-11T10:53
2021-04-11T10:53
ситуация в днр и лнр
мт-12 "рапира"
донбасс
донецкая народная республика
бмп-1
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении 49 единиц техники украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса."Выявлено размещение 49 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал журналистам представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженной техники были БМП-1, самоходная зенитная установка "Шилка", противотанковые пушки "МТ-12 Рапира", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html
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ситуация в днр и лнр, мт-12 "рапира", донбасс, донецкая народная республика, бмп-1, украина, в мире