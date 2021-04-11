https://ria.ru/20210411/sobyanin-1727747219.html

Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"

Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:50

2021-04-11T08:50

2021-04-11T11:12

реновация

жилье

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая.По его словам, большинство зданий для первой волны уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более ста домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. В работе еще более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.К 2032 году власти хотят расселить жильцов более 350 тысяч квартир общей площадью примерно 16 миллионов "квадратов". В городском бюджете до 2023-го на программу заложено около ста миллиардов рублей ежегодно.

https://realty.ria.ru/20210408/renovatsiya-1727326351.html

москва

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реновация, жилье, сергей собянин, москва, общество