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Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"
Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:50
2021-04-11T11:12
реновация
жилье
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая.По его словам, большинство зданий для первой волны уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более ста домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. В работе еще более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.К 2032 году власти хотят расселить жильцов более 350 тысяч квартир общей площадью примерно 16 миллионов "квадратов". В городском бюджете до 2023-го на программу заложено около ста миллиардов рублей ежегодно.
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реновация, жилье, сергей собянин, москва, общество

Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"

08:50 11.04.2021 (обновлено: 11:12 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая.
"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", — рассказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, большинство зданий для первой волны уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.
По программе в Москве уже сдали более ста домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. В работе еще более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.
К 2032 году власти хотят расселить жильцов более 350 тысяч квартир общей площадью примерно 16 миллионов "квадратов". В городском бюджете до 2023-го на программу заложено около ста миллиардов рублей ежегодно.
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8 апреля, 11:01Программа реновации в Москве
Москва объявила конкурсы для домов реновации на 78 миллиардов рублей
 
РеновацияЖильеСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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