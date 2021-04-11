Собянин описал вторую волную реновации словами "круче и больше"
08:50 11.04.2021 (обновлено: 11:12 11.04.2021)
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет "круче и больше", чем первая.
"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", — рассказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, большинство зданий для первой волны уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.
По программе в Москве уже сдали более ста домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. В работе еще более 270 домов площадью 4,7 миллиона квадратных метров.
К 2032 году власти хотят расселить жильцов более 350 тысяч квартир общей площадью примерно 16 миллионов "квадратов". В городском бюджете до 2023-го на программу заложено около ста миллиардов рублей ежегодно.