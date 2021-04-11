https://ria.ru/20210411/shtrafy-1727815034.html

Водителям в России подготовили новые штрафы

Водителям в России подготовили новые штрафы

С 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T22:16

2021-04-11T22:16

2021-04-11T22:16

россия

авто

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская газета". В сентябре прошлого года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом. Поправки должны были вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей. Однако постановление правительства пока не подписано, так что требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.

https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество