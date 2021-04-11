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Водителям в России подготовили новые штрафы
Водителям в России подготовили новые штрафы
С 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T22:16
2021-04-11T22:16
2021-04-11T22:16
россия
авто
общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская газета". В сентябре прошлого года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом. Поправки должны были вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей. Однако постановление правительства пока не подписано, так что требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.
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россия, авто, общество
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
С 1 июня в России
могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская газета
".
В сентябре прошлого года МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так, документ предполагал запрет эксплуатации автомобилей на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Поправки должны были вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.
Однако постановление правительства пока не подписано, так что требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.