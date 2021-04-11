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В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России
В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России
Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T06:18
2021-04-11T10:22
россия
европарламент
санкции
манфред вебер
европейская народная партия
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента.Как утверждает политик, Москва продолжает курс "опасных провокаций". Предполагаемое перемещение войск к границе Украины он назвал испытанием для Запада.По его словам, санкции следует ужесточить при ухудшении обстановки в Донбассе. Вебер предложил в таком случае замораживать счета российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html
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россия, европарламент, санкции, манфред вебер, европейская народная партия, в мире

В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

06:18 11.04.2021 (обновлено: 10:22 11.04.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberНемецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента.
Как утверждает политик, Москва продолжает курс "опасных провокаций". Предполагаемое перемещение войск к границе Украины он назвал испытанием для Запада.
По его словам, санкции следует ужесточить при ухудшении обстановки в Донбассе. Вебер предложил в таком случае замораживать счета российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:34
Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
 
РоссияЕвропарламентСанкцииМанфред ВеберЕвропейская народная партияВ мире
 
 
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