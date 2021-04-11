https://ria.ru/20210411/sanktsii-1727742379.html

В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T06:18

2021-04-11T06:18

2021-04-11T10:22

россия

европарламент

санкции

манфред вебер

европейская народная партия

в мире

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента.Как утверждает политик, Москва продолжает курс "опасных провокаций". Предполагаемое перемещение войск к границе Украины он назвал испытанием для Запада.По его словам, санкции следует ужесточить при ухудшении обстановки в Донбассе. Вебер предложил в таком случае замораживать счета российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

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россия, европарламент, санкции, манфред вебер, европейская народная партия, в мире