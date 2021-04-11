В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России
06:18 11.04.2021 (обновлено: 10:22 11.04.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberНемецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента.
Как утверждает политик, Москва продолжает курс "опасных провокаций". Предполагаемое перемещение войск к границе Украины он назвал испытанием для Запада.
По его словам, санкции следует ужесточить при ухудшении обстановки в Донбассе. Вебер предложил в таком случае замораживать счета российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
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