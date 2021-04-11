https://ria.ru/20210411/samolet-1727816308.html
Самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизированной кабины
Самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизированной кабины
Самолет компании "Азур Эйр", направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, заявили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-11T22:35
2021-04-11T22:35
2021-04-12T00:27
происшествия
санкт-петербург
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:240:4639:2849_1920x0_80_0_0_17c1230868fe21cf35f048b85c7ada2b.jpg
СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Самолет компании "Азур Эйр", направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, заявили в пресс-службе аэропорта."Рейс АК "Азур Эйр", экипаж которого после взлета по маршруту Сочи — Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился 22:24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров", — говорится в сообщении.Пострадавших нет. Все службы в аэропорту привели в состояние повышенной готовности. Воздушное судно отправили на стоянку.
https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html
санкт-петербург
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_261:0:4378:3088_1920x0_80_0_0_04ad68e0100dfb8fc288903e4eceba45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, сочи