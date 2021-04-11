https://ria.ru/20210411/samolet-1727816308.html

Самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизированной кабины

Самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизированной кабины

Самолет компании "Азур Эйр", направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, заявили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-11T22:35

2021-04-11T22:35

2021-04-12T00:27

происшествия

санкт-петербург

сочи

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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Самолет компании "Азур Эйр", направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, заявили в пресс-службе аэропорта."Рейс АК "Азур Эйр", экипаж которого после взлета по маршруту Сочи — Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился 22:24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров", — говорится в сообщении.Пострадавших нет. Все службы в аэропорту привели в состояние повышенной готовности. Воздушное судно отправили на стоянку.

https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html

санкт-петербург

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, сочи