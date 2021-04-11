https://ria.ru/20210411/rybalka-1727752153.html
"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии
"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии
В башкирском городе Давлеканово местные жители ловят рыбу прямо посреди затопленных улиц. Вода разлилась и под мостами города. Однако, по словам местных жителей, такая картина складывается каждый год.
2021-04-11T09:50
2021-04-11T09:50
2021-04-11T09:50
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республика башкортостан
давлеканово
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5
4.7
96
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"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии
В башкирском городе Давлеканово местные жители ловят рыбу прямо посреди затопленных улиц. Вода разлилась и под мостами города. Однако, по словам местных жителей, такая картина складывается каждый год.
2021-04-11T09:50
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PT0M34S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
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наводнение, республика башкортостан, давлеканово, видео
"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии
В башкирском городе Давлеканово местные жители ловят рыбу прямо посреди затопленных улиц. Вода разлилась и под мостами города. Однако, по словам местных жителей, такая картина складывается каждый год.
2021-04-11T09:50
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PT0M34S
"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии
В башкирском городе Давлеканово местные жители ловят рыбу прямо посреди затопленных улиц. Вода разлилась и под мостами города. Однако, по словам местных жителей, такая картина складывается каждый год.