"Клюет, клюет": рыбалка на городских улицах в Башкирии

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В башкирском городе Давлеканово местные жители ловят рыбу прямо посреди затопленных улиц. Вода разлилась и под мостами города. Однако, по словам местных жителей, такая картина складывается каждый год.