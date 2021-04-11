Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
После правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T04:24
2021-04-11T04:24
надежда савченко
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
ссср
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155569/47/1555694771_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_84bd026add82c674558d98ac3839bc82.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. После правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР. По мнению Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. "У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального", - отметила она. "А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. – прим. ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", - заявила Савченко.Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, однако, несмотря на смену властей, Украина продолжает стоять на месте.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. К примеру, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Также она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".
https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html
https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155569/47/1555694771_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d62a1a67592aa3a53534fdc98080d3c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, ссср, украина, в мире

Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского

04:24 11.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. После правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР. По мнению Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. "У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального", - отметила она.
Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 02:24
Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
"А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. – прим. ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", - заявила Савченко.
Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, однако, несмотря на смену властей, Украина продолжает стоять на месте.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. К примеру, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Также она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 15:05
Раскрыт худший сценарий для Украины
 
Надежда СавченкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоСССРУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния