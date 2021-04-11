https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html

Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского

Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского

После правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T04:24

2021-04-11T04:24

2021-04-11T04:24

надежда савченко

верховная рада украины

владимир зеленский

юлия тимошенко

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в мире

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. После правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР. По мнению Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. "У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального", - отметила она. "А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. – прим. ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", - заявила Савченко.Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, однако, несмотря на смену властей, Украина продолжает стоять на месте.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. К примеру, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Также она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".

https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html

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украина

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надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, ссср, украина, в мире