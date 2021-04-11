https://ria.ru/20210411/rubl-1727743090.html

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T07:04

2021-04-11T07:04

2021-04-11T07:30

россия

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, предупреждают опрошенные РИА Новости участники рынка: цифровыми рублями можно будет рассчитываться в офлайне и, по мнению банков, такие операции могут стать лакомым кусочком для мошенников.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году, а в четверг регулятор представил его концепцию."ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет", - заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик. Кроме ВТБ, принять участие в тестировании цифрового рубля готовы и другие крупные кредитные организации, в частности "Русский Стандарт" и Промсвязьбанк.Участникам пилотного проекта придется решить целый ряд вопросов и сделать особый упор на безопасности операций для клиентов. Основные риски расчетов в цифровых рублях - это получение несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии, рассуждает руководитель службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско."Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. Предлагаемые офлайн-расчеты снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, поэтому это опция цифрового рубля будет особенно опасна. По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн- расчетов преждевременно", - подчеркивает Макоско.Кроме того, банки опасаются возможности некоторого перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли. По мнению руководителя центра инноваций Райффайзенбанка Евгении Овчинниковой, это может повлиять на сложившиеся отношения между банками, магазинами и платежными системами. "Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой", - предполагает она.Также важно, чтобы платформа цифрового рубля не обернулась капитальными расходами со стороны банков, подчеркивает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Маховая. Кроме того, необходимо, чтобы клиенты понимали плюсы и выгоды, которые им сможет дать цифровой рубль. Это, например, удешевление операций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, перечисляет Маховая.Предполагается, что цифровой рубль поможет бороться с платежным рабством, когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации. "Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется "привычная картина мира", - пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

https://ria.ru/20210408/rubl-1727400104.html

https://ria.ru/20210408/perevody-1727345328.html

https://ria.ru/20210401/rubl-1603769157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика