Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/rubl-1727743090.html
Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях
Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях
Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T07:04
2021-04-11T07:30
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, предупреждают опрошенные РИА Новости участники рынка: цифровыми рублями можно будет рассчитываться в офлайне и, по мнению банков, такие операции могут стать лакомым кусочком для мошенников.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году, а в четверг регулятор представил его концепцию."ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет", - заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик. Кроме ВТБ, принять участие в тестировании цифрового рубля готовы и другие крупные кредитные организации, в частности "Русский Стандарт" и Промсвязьбанк.Участникам пилотного проекта придется решить целый ряд вопросов и сделать особый упор на безопасности операций для клиентов. Основные риски расчетов в цифровых рублях - это получение несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии, рассуждает руководитель службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско."Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. Предлагаемые офлайн-расчеты снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, поэтому это опция цифрового рубля будет особенно опасна. По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн- расчетов преждевременно", - подчеркивает Макоско.Кроме того, банки опасаются возможности некоторого перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли. По мнению руководителя центра инноваций Райффайзенбанка Евгении Овчинниковой, это может повлиять на сложившиеся отношения между банками, магазинами и платежными системами. "Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой", - предполагает она.Также важно, чтобы платформа цифрового рубля не обернулась капитальными расходами со стороны банков, подчеркивает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Маховая. Кроме того, необходимо, чтобы клиенты понимали плюсы и выгоды, которые им сможет дать цифровой рубль. Это, например, удешевление операций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, перечисляет Маховая.Предполагается, что цифровой рубль поможет бороться с платежным рабством, когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации. "Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется "привычная картина мира", - пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
https://ria.ru/20210408/rubl-1727400104.html
https://ria.ru/20210408/perevody-1727345328.html
https://ria.ru/20210401/rubl-1603769157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

07:04 11.04.2021 (обновлено: 07:30 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, предупреждают опрошенные РИА Новости участники рынка: цифровыми рублями можно будет рассчитываться в офлайне и, по мнению банков, такие операции могут стать лакомым кусочком для мошенников.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году, а в четверг регулятор представил его концепцию.
"ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет", - заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик. Кроме ВТБ, принять участие в тестировании цифрового рубля готовы и другие крупные кредитные организации, в частности "Русский Стандарт" и Промсвязьбанк.
Участникам пилотного проекта придется решить целый ряд вопросов и сделать особый упор на безопасности операций для клиентов. Основные риски расчетов в цифровых рублях - это получение несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии, рассуждает руководитель службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 16:23
Эксперт назвал плюсы цифрового рубля
"Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. Предлагаемые офлайн-расчеты снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, поэтому это опция цифрового рубля будет особенно опасна. По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн- расчетов преждевременно", - подчеркивает Макоско.
Кроме того, банки опасаются возможности некоторого перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли. По мнению руководителя центра инноваций Райффайзенбанка Евгении Овчинниковой, это может повлиять на сложившиеся отношения между банками, магазинами и платежными системами. "Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой", - предполагает она.
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 12:18
В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными
Также важно, чтобы платформа цифрового рубля не обернулась капитальными расходами со стороны банков, подчеркивает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Маховая. Кроме того, необходимо, чтобы клиенты понимали плюсы и выгоды, которые им сможет дать цифровой рубль. Это, например, удешевление операций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, перечисляет Маховая.
Предполагается, что цифровой рубль поможет бороться с платежным рабством, когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации. "Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется "привычная картина мира", - пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 12:30
ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния