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В России ответили на угрозы Блинкена из-за Украины
В России ответили на угрозы Блинкена из-за Украины
Российские политики прокомментировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предупредившего Москву о последствиях за "агрессию" против Киева. Подробнее —... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:50
2021-04-11T22:44
россия
энтони блинкен
руслан бальбек
донбасс
сергей цеков
совет федерации рф
госдума рф
константин затулин
сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предупредившего Москву о последствиях за "агрессию" против Киева. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее глава Госдепа пригрозил, что Россия заплатит за такое поведение, выразив "серьезную обеспокоенность" из-за ситуации у границы с Украиной.Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Россия не должна ни с кем согласовывать перемещение войск на своей территории, а также напомнил о постоянных американских учениях вдали от США и приближении НАТО к границам нашей страны. "Именно потому что они это делают, мы вынуждены держать наши вооруженные силы на высоком уровне боеготовности", — пояснил он в комментарии RT.Сенатор добавил, что в отличие от США Россия никому не угрожает, и назвал заявление Блинкена лицемерием. "Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США", — подчеркнул Цеков.Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в обострении ситуации на востоке Украины. По его словам, пока нет уверенности в том, как Штаты определяют пределы этой напряженности. "Мы отмечаем, что у американцев, при Байдене по крайней мере, судя по всему, есть заинтересованность в том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину", — сказал Затулин РИА Новости.Депутат добавил, что Украина давно превратилась из субъекта в объект политики, которой "вертят как хотят, и надежда на то, что в Киеве власти начнут думать о себе, а не то, как услужить США, довольно мала". Затулин также обратил внимание на кардинально изменившуюся политику президента Украины Владимира Зеленского. "Мне кажется, что, во-первых, все всколыхнул приход администрации давнего друга Байдена, во-вторых, опыт войны в Нагорном Карабахе", — предположил парламентарий. Он подчеркнул, что никто не будет воевать за Украину и вместо нее. Затулин выразил мнение, что перед Зеленским стоит выбор между "трусостью и желанием попытать счастья". Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что разговаривать с Западом объективно не имеет смысла. "Мы уже заплатили большую цену, когда поверили коллективному западу в 90-х, рассчитываемся за это до сих пор", — сказал он РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Россия теперь живет своим умом, а не под руководством Запада, и будет перемещать войска по своей территории столько, сколько ей нужно. "Будет необходимость — заступимся за Донбасс, полезут к нам — получат по зубам. Вот основные правила, которые понимает Запад", — подытожил парламентарий. Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти передвижения. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне дали пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что Россия вести не будет вести диалог в "тональности и перспективе", предложенной США, а Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными объяснениями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Как отмечал Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
https://ria.ru/20210411/obyasnenie-1727741629.html
https://ria.ru/20210410/obvinenie-1727733099.html
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россия, энтони блинкен, руслан бальбек, донбасс, сергей цеков, совет федерации рф, госдума рф, константин затулин, сша, украина, в мире, политика

В России ответили на угрозы Блинкена из-за Украины

21:50 11.04.2021 (обновлено: 22:44 11.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, предупредившего Москву о последствиях за "агрессию" против Киева. Подробнее — в материале РИА Новости.
Ранее глава Госдепа пригрозил, что Россия заплатит за такое поведение, выразив "серьезную обеспокоенность" из-за ситуации у границы с Украиной.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Россия не должна ни с кем согласовывать перемещение войск на своей территории, а также напомнил о постоянных американских учениях вдали от США и приближении НАТО к границам нашей страны.
"Именно потому что они это делают, мы вынуждены держать наши вооруженные силы на высоком уровне боеготовности", — пояснил он в комментарии RT.
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Сенатор добавил, что в отличие от США Россия никому не угрожает, и назвал заявление Блинкена лицемерием.
"Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США", — подчеркнул Цеков.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в обострении ситуации на востоке Украины. По его словам, пока нет уверенности в том, как Штаты определяют пределы этой напряженности.
"Мы отмечаем, что у американцев, при Байдене по крайней мере, судя по всему, есть заинтересованность в том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину", — сказал Затулин РИА Новости.
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Депутат добавил, что Украина давно превратилась из субъекта в объект политики, которой "вертят как хотят, и надежда на то, что в Киеве власти начнут думать о себе, а не то, как услужить США, довольно мала". Затулин также обратил внимание на кардинально изменившуюся политику президента Украины Владимира Зеленского.
"Мне кажется, что, во-первых, все всколыхнул приход администрации давнего друга Байдена, во-вторых, опыт войны в Нагорном Карабахе", — предположил парламентарий.
Он подчеркнул, что никто не будет воевать за Украину и вместо нее. Затулин выразил мнение, что перед Зеленским стоит выбор между "трусостью и желанием попытать счастья".
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что разговаривать с Западом объективно не имеет смысла.
"Мы уже заплатили большую цену, когда поверили коллективному западу в 90-х, рассчитываемся за это до сих пор", — сказал он РИА Новости.
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Депутат подчеркнул, что Россия теперь живет своим умом, а не под руководством Запада, и будет перемещать войска по своей территории столько, сколько ей нужно.
"Будет необходимость — заступимся за Донбасс, полезут к нам — получат по зубам. Вот основные правила, которые понимает Запад", — подытожил парламентарий.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти передвижения. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне дали пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что Россия вести не будет вести диалог в "тональности и перспективе", предложенной США, а Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными объяснениями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Как отмечал Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
 
РоссияЭнтони БлинкенРуслан БальбекДонбассСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФКонстантин ЗатулинСШАУкраинаВ миреПолитика
 
 
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