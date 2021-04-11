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Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"
Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"
Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T06:29
2021-04-11T06:29
россия
нато
великобритания
в мире
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.Как сообщили ранее в Минобороны России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.В публикации The Daily Mail описываются различные модели боевых беспилотных машин, включая "Уран-9", также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия тратит на оборону менее 70 миллиардов долларов, а НАТО - более 1,3 триллиона, а Россия, похоже, получает большую отдачу за эти деньги", - отметил пользователь mike1450."Войны роботов", - написал Alf121."Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!" – выразил мнение mickeej."Ошибочно полагать, что на войне "все" зависит от технологий. Технологическое преимущество - это только часть вопроса победы", - указал Comite Espartaco."Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?"- задался вопросом All_Hope_Is_Gone."Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора", - пошутил Car67.
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россия, нато, великобритания, в мире

Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"

06:29 11.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ"
Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.
Как сообщили ранее в Минобороны России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.
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В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
В публикации The Daily Mail описываются различные модели боевых беспилотных машин, включая "Уран-9", также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Россия тратит на оборону менее 70 миллиардов долларов, а НАТО - более 1,3 триллиона, а Россия, похоже, получает большую отдачу за эти деньги", - отметил пользователь mike1450.
"Войны роботов", - написал Alf121.
"Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!" – выразил мнение mickeej.
"Ошибочно полагать, что на войне "все" зависит от технологий. Технологическое преимущество - это только часть вопроса победы", - указал Comite Espartaco.
"Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?"- задался вопросом All_Hope_Is_Gone.
"Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора", - пошутил Car67.
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