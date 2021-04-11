https://ria.ru/20210411/roboty-1727742704.html

Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"

Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"

Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T06:29

2021-04-11T06:29

2021-04-11T06:29

россия

нато

великобритания

в мире

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.Как сообщили ранее в Минобороны России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.В публикации The Daily Mail описываются различные модели боевых беспилотных машин, включая "Уран-9", также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия тратит на оборону менее 70 миллиардов долларов, а НАТО - более 1,3 триллиона, а Россия, похоже, получает большую отдачу за эти деньги", - отметил пользователь mike1450."Войны роботов", - написал Alf121."Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!" – выразил мнение mickeej."Ошибочно полагать, что на войне "все" зависит от технологий. Технологическое преимущество - это только часть вопроса победы", - указал Comite Espartaco."Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?"- задался вопросом All_Hope_Is_Gone."Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора", - пошутил Car67.

https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html

https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, великобритания, в мире