https://ria.ru/20210411/roboty-1727742704.html
Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"
Британцы оценили российские боевые роботы "Уран"
Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T06:29
2021-04-11T06:29
2021-04-11T06:29
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.Как сообщили ранее в Минобороны России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.В публикации The Daily Mail описываются различные модели боевых беспилотных машин, включая "Уран-9", также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия тратит на оборону менее 70 миллиардов долларов, а НАТО - более 1,3 триллиона, а Россия, похоже, получает большую отдачу за эти деньги", - отметил пользователь mike1450."Войны роботов", - написал Alf121."Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!" – выразил мнение mickeej."Ошибочно полагать, что на войне "все" зависит от технологий. Технологическое преимущество - это только часть вопроса победы", - указал Comite Espartaco."Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?"- задался вопросом All_Hope_Is_Gone."Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора", - пошутил Car67.
https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, великобритания, в мире
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Британский
таблоид The Daily Mail
написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.
Как сообщили ранее в Минобороны России
, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.
В публикации The Daily Mail описываются различные модели боевых беспилотных машин, включая "Уран-9", также она сопровождается кадрами их применением во время испытаний. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Россия тратит на оборону менее 70 миллиардов долларов, а НАТО
- более 1,3 триллиона, а Россия, похоже, получает большую отдачу за эти деньги", - отметил пользователь mike1450.
"Войны роботов", - написал Alf121.
"Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!" – выразил мнение mickeej.
"Ошибочно полагать, что на войне "все" зависит от технологий. Технологическое преимущество - это только часть вопроса победы", - указал Comite Espartaco.
"Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?"- задался вопросом All_Hope_Is_Gone.
"Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора", - пошутил Car67.