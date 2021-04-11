https://ria.ru/20210411/referendum-1727793019.html

Референдум в Киргизии признали состоявшимся

Референдум в Киргизии признали состоявшимся

Конституционный референдум в Киргизии автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%, такие данные приводятся на автоматическом портале ЦИК. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:40

2021-04-11T17:40

2021-04-11T17:59

в мире

киргизия

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Киргизии автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%, такие данные приводятся на автоматическом портале ЦИК.В настоящий момент, согласно данным с 82% автоматических считывающих урн, явка избирателей на референдуме составляет 31%.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Референдум признают состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. После обработки 82% бюллетеней за новый вариант конституции проголосовали более 78% граждан.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. По состоянию на 18.00 (15.00 мск) успели проголосовать 31% избирателей.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727793643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия