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Гибель ребенка в ДНР квалифицировали как теракт, заявил Пушилин
Гибель ребенка в ДНР квалифицировали как теракт, заявил Пушилин
Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:18
2021-04-11T14:26
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в интервью телеканалу "Россия 1"."Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор", — уточнил он.Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ранее также не смогли установить тип боеприпаса. По их оценке, повреждения, возникшие на месте ЧП, вызвали разлетевшиеся осколки.На прошлой неделе Народная милиция ДНР сообщила об атаке украинского дрона, снаряженного самодельным взрывным устройством, на жилой район в Александровском. Погиб пятилетний ребенок, а его 67-летняя бабушка попала в больницу с осколочными ранениями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что в Кремле нет подтвержденной информации о гибели ребенка. При этом представитель Кремля уверен, что сомневаться в данных, которые озвучивают в ДНР, "повода нет".С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/donbass-1727710820.html
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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Гибель ребенка в ДНР квалифицировали как теракт, заявил Пушилин

13:18 11.04.2021 (обновлено: 14:26 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор", — уточнил он.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ранее также не смогли установить тип боеприпаса. По их оценке, повреждения, возникшие на месте ЧП, вызвали разлетевшиеся осколки.
На прошлой неделе Народная милиция ДНР сообщила об атаке украинского дрона, снаряженного самодельным взрывным устройством, на жилой район в Александровском. Погиб пятилетний ребенок, а его 67-летняя бабушка попала в больницу с осколочными ранениями.
Участник акции националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что в Кремле нет подтвержденной информации о гибели ребенка. При этом представитель Кремля уверен, что сомневаться в данных, которые озвучивают в ДНР, "повода нет".
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.
Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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