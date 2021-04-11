https://ria.ru/20210411/rebenok-1727759218.html

На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея

На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея

Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:14

2021-04-11T11:14

2021-04-11T11:14

рубцовск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти 12-летней ученицы лицея "Эрудит", сообщают в правительстве Алтайского края."После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея "Эрудит" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города. Завтра утром уполномоченный и представители министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный прием родителей учащихся лицея", - сообщила пресс-служба регионального правительства.По данным одного из местных пабликов "ВКонтакте", 12-летняя ученица 5-го класса лицея "Эрудит" скончалась 8 апреля якобы после разговора с завучем, которая отругала девочку за ролик в "Тик-Токе", предположительно, речь может идти о самоубийстве.

https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html

рубцовск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рубцовск, алтайский край, происшествия