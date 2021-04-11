Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/rebenok-1727759218.html
На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:14
2021-04-11T11:14
рубцовск
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568772945_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_79b4dfd057e61f857cadb149df4d0c53.jpg
БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти 12-летней ученицы лицея "Эрудит", сообщают в правительстве Алтайского края."После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея "Эрудит" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города. Завтра утром уполномоченный и представители министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный прием родителей учащихся лицея", - сообщила пресс-служба регионального правительства.По данным одного из местных пабликов "ВКонтакте", 12-летняя ученица 5-го класса лицея "Эрудит" скончалась 8 апреля якобы после разговора с завучем, которая отругала девочку за ролик в "Тик-Токе", предположительно, речь может идти о самоубийстве.
https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html
рубцовск
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568772945_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_8cb40aefc094410113b174d0d4bab2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рубцовск, алтайский край, происшествия

На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея

11:14 11.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин
Дети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти 12-летней ученицы лицея "Эрудит", сообщают в правительстве Алтайского края.
"После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея "Эрудит" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города. Завтра утром уполномоченный и представители министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный прием родителей учащихся лицея", - сообщила пресс-служба регионального правительства.
По данным одного из местных пабликов "ВКонтакте", 12-летняя ученица 5-го класса лицея "Эрудит" скончалась 8 апреля якобы после разговора с завучем, которая отругала девочку за ролик в "Тик-Токе", предположительно, речь может идти о самоубийстве.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 09:01
В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц
 
РубцовскАлтайский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния