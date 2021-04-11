https://ria.ru/20210411/razgermetizatsiya-1727814100.html
Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины
Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины
Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-11T21:58
2021-04-11T21:58
2021-04-12T01:16
происшествия
сочи
санкт-петербург
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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На борту находятся 190 пассажиров.
https://ria.ru/20210409/pulkovo-1727633156.html
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происшествия, сочи, санкт-петербург