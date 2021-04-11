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Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины
Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины
Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
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происшествия
сочи
санкт-петербург
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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На борту находятся 190 пассажиров.
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происшествия, сочи, санкт-петербург

Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины

21:58 11.04.2021 (обновлено: 01:16 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На борту находятся 190 пассажиров.
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