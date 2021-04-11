https://ria.ru/20210411/razgermetizatsiya-1727814100.html

Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины

Пассажирский самолет возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины

Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-11T21:58

2021-04-11T21:58

2021-04-12T01:16

происшествия

сочи

санкт-петербург

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СОЧИ, 11 апр — РИА Новости. Вылетевший в Санкт-Петеребург самолет компании "Азур Эйр" возвращается в Международный аэропорт Сочи из-за разгерметизации кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На борту находятся 190 пассажиров.

https://ria.ru/20210409/pulkovo-1727633156.html

сочи

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, санкт-петербург