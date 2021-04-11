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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html
В Татарстане рассказали об особенностях Рамадана 2021 года
В Татарстане рассказали об особенностях Рамадана 2021 года
В пост священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Татарстана будут проводиться ифтары (разговения), однако число их участников ограничат, сообщили РИА... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T18:00
2021-04-11T18:00
религия и мировоззрение
рамадан
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В пост священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Татарстана будут проводиться ифтары (разговения), однако число их участников ограничат, сообщили РИА Новости в муфтияте республики. У мусульман 12 апреля с заходом солнца начинается пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву."В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике, ифтары в мечетях будут организованы с рядом ограничительных мер. Количество участников вечеров разговения не может превышать 100 человек. Площадь помещения ифтара должна соответствовать расчету 4 квадратных метра на человека. Прихожанам необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания. В Казани ифтары пройдут в 46 мечетях", - пояснили в муфтияте.Кроме того, ифтары пройдут во всх колониях Татарстана. Для заключенных муфтият организует специальный режим питания и возможность совершения обрядов.Во время Рамадана Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) запускает по традиции благотворительную акцию "Рамазан – месяц добрых дел". В ее рамках будет оказана помощь всем нуждающимся. В прошлом году благодаря поддержке неравнодушных людей, Благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ удалось передать более 5,5 тонн продуктов питания 915 малоимущих семьям Казани. В продуктовой набор вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сахар, макароны, чай, пастила и конфеты.Также, уточняют в ДУМ РТ, будет открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В прошлом году в рамках акции мусульмане оказали помощь 12 детям.
https://ria.ru/20210330/ramadan-1603478502.html
республика татарстан (татарстан)
казань
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рамадан, республика татарстан (татарстан), казань

В Татарстане рассказали об особенностях Рамадана 2021 года

18:00 11.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В пост священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Татарстана будут проводиться ифтары (разговения), однако число их участников ограничат, сообщили РИА Новости в муфтияте республики.
У мусульман 12 апреля с заходом солнца начинается пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву.
"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике, ифтары в мечетях будут организованы с рядом ограничительных мер. Количество участников вечеров разговения не может превышать 100 человек. Площадь помещения ифтара должна соответствовать расчету 4 квадратных метра на человека. Прихожанам необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания. В Казани ифтары пройдут в 46 мечетях", - пояснили в муфтияте.
Кроме того, ифтары пройдут во всх колониях Татарстана. Для заключенных муфтият организует специальный режим питания и возможность совершения обрядов.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:10Религия и мировоззрение
Мусульманам России определили размер "налога" на Рамадан в 2021 году
Во время Рамадана Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) запускает по традиции благотворительную акцию "Рамазан – месяц добрых дел". В ее рамках будет оказана помощь всем нуждающимся. В прошлом году благодаря поддержке неравнодушных людей, Благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ удалось передать более 5,5 тонн продуктов питания 915 малоимущих семьям Казани. В продуктовой набор вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сахар, макароны, чай, пастила и конфеты.
Также, уточняют в ДУМ РТ, будет открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В прошлом году в рамках акции мусульмане оказали помощь 12 детям.
 
Религия и мировоззрениеРамаданРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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