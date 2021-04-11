https://ria.ru/20210411/rakety-1727800997.html

NI раскрыл "страшную правду" об американских ракетах

NI раскрыл "страшную правду" об американских ракетах

Соединенные Штаты скоро столкнутся с ситуацией, при которой у страны на вооружении будут устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) полувековой... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T19:16

2021-04-11T19:16

2021-04-11T19:23

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты скоро столкнутся с ситуацией, при которой у страны на вооружении будут устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) полувековой давности. Об этом пишет эксперт Питер Хьюсси для National Interest.Автор статьи раскритиковал сторонников программы по продлению срока службы ракет Minuteman III и указал на необходимость реализации проекта по созданию новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD). По его словам, ракеты Minuteman III уже два раза модернизировали в конце 90-х и начале 2000-х годов для увеличения срока эксплуатации до 2030 года.Требуется улучшение всей системы, связанной с межконтинентальными баллистическими ракетами: инфраструктуры, командования и управления, а также промышленной базы. По словам Хьюсси, "более дешевая" программа по увеличению срока эксплуатации МБР Minuteman III не учитывает затраты на эти важные компоненты.Замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен объяснил, что старые шестидесятилетние ракеты начнут разваливаться через десять лет. Эту мысль полностью разделяет глава Стартегического командования США, адмирал Чарльз Ричард. Они оба подчеркнули, что если американские Вооруженные силы не модернизировать, то нынешняя система межконтинентальных баллистических ракет буквально заржавеет, говорится в статье."Программа по продлению срока службы ракет Minuteman III не в состоянии обеспечить сдерживающий потенциал, которого требует Стратегическое командование. Она оставит Америку с устаревшей полувековой технологией, которая принесет стране много проблем технического, финансового и материального характера", — подытожил автор.

https://ria.ru/20210310/raspil-1600647447.html

https://ria.ru/20210113/istrebitel-1592937677.html

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вооруженные силы сша, сша, в мире