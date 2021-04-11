НАСА объяснило "радугу" на Марсе
17:24 11.04.2021 (обновлено: 17:34 11.04.2021)
© Фото : @NASA's Perseverance Mars Rover/TwitterCнимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга"
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга". Фотография породила в Сети множество гипотез о происхождении этого "земного" явления, и в НАСА решили прояснить ситуацию.
"Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы", — написали сотрудники агентства в Twitter.
Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории американского космического ведомства оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.
Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет" Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.