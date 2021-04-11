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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
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https://ria.ru/20210411/raduga-1727791908.html
НАСА объяснило "радугу" на Марсе
НАСА объяснило "радугу" на Марсе
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:24
2021-04-11T17:34
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга". Фотография породила в Сети множество гипотез о происхождении этого "земного" явления, и в НАСА решили прояснить ситуацию."Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы", — написали сотрудники агентства в Twitter. Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории американского космического ведомства оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет" Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.
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земля, марс, космос - риа наука, наса, сша

НАСА объяснило "радугу" на Марсе

17:24 11.04.2021 (обновлено: 17:34 11.04.2021)
 
© Фото : @NASA's Perseverance Mars Rover/TwitterCнимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга"
Cнимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна радуга - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : @NASA's Perseverance Mars Rover/Twitter
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга". Фотография породила в Сети множество гипотез о происхождении этого "земного" явления, и в НАСА решили прояснить ситуацию.
"Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга вспышка от линзы", — написали сотрудники агентства в Twitter.
Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории американского космического ведомства оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.
Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет" Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.
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