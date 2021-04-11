https://ria.ru/20210411/raduga-1727791908.html

НАСА объяснило "радугу" на Марсе

НАСА объяснило "радугу" на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:24

2021-04-11T17:24

2021-04-11T17:34

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга". Фотография породила в Сети множество гипотез о происхождении этого "земного" явления, и в НАСА решили прояснить ситуацию."Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы", — написали сотрудники агентства в Twitter. Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории американского космического ведомства оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет" Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.

https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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