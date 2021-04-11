https://ria.ru/20210411/putin-1727767673.html

В Кремле заявили о "постковидной" повестке послания Путина

В Кремле заявили о "постковидной" повестке послания Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет "постковидным" — посвященным вызовам беспрецедентного периода, который переживает Россия... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:19

2021-04-11T13:19

2021-04-11T15:32

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет "постковидным" — посвященным вызовам беспрецедентного периода, который переживает Россия сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, страна только выходит из кризиса, связанного с пандемией, и неясно, как долго продлится этот период. Песков подчеркнул, что властям необходимо "компенсировать проседание".Песков заметил, что Путин иногда дорабатывает послание до последних минут, поэтому в итоговом обращении могут появиться неожиданные заявления как для тех, кто готовил для него основные тезисы, так и для чиновников.Спикер Кремля добавил, что бывает и так, что никто не знает о содержании отдельных положений послания."Ну, это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает, — добавил Песков.Он также рассказал, что иногда времени напечатать окончательный вариант нет — и Путин пользуется рукописным вариантом.Президент выступит перед Федеральным собранием 21 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/poslanie-1727683328.html

https://ria.ru/20210408/poslanie-1727376719.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика