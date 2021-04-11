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На северо-востоке Москвы около входа в подъезд жилого дома просела плита
На северо-востоке Москвы около входа в подъезд жилого дома просела плита
Плита крыльца просела у дома на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:29
2021-04-11T17:29
2021-04-11T17:29
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Плита крыльца просела у дома на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По адресу улица Сельскохозяйственная 18, корпус 2 проводятся работы по устранению проседания плиты крыльца входной группы многоквартирного дома. Пострадавших нет. Организован безопасный временный проход", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия