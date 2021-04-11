https://ria.ru/20210411/prosedanie-1727792209.html

На северо-востоке Москвы около входа в подъезд жилого дома просела плита

На северо-востоке Москвы около входа в подъезд жилого дома просела плита

Плита крыльца просела у дома на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:29

2021-04-11T17:29

2021-04-11T17:29

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Плита крыльца просела у дома на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По адресу улица Сельскохозяйственная 18, корпус 2 проводятся работы по устранению проседания плиты крыльца входной группы многоквартирного дома. Пострадавших нет. Организован безопасный временный проход", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, происшествия