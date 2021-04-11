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Россиянам объяснили изменения в правилах использования маткапитала
Россиянам объяснили изменения в правилах использования маткапитала
Юрист Людмила Александрова рассказала телеканалу "360" подробности об изменениях правил пользования материнского капитала. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:37
2021-04-11T16:21
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юрист Людмила Александрова рассказала телеканалу "360" подробности об изменениях правил пользования материнского капитала.Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не приняли, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.Юрист рассказала, что с 15 апреля 2020 года сертификат можно оформить без заявления в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении или усыновлении ребенка. Сертификат пришлют в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Александрова отметила, что при желании направить средства на накопительную часть пенсии нужно обратиться с заявлением в отделение фонда или МФЦ. При этом у матери ребенка появилась возможность отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, если она захотела направить маткапитал на другие цели. Женщина должна написать заявление в Пенсионный фонд, в течение полугода после возврата денег определиться с тем, куда она их потратит и подать новое заявление. Сделать это можно только один раз. Если не написать второе заявление, деньги в течение трех месяцев переведут на накопительную часть пенсии матери.Ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Новые полномочия ведомства связаны с принятием в прошлом году федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко.
https://ria.ru/20210411/pensiya-1727765452.html
https://ria.ru/20210331/vyplata-1603626423.html
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пенсии, пенсионный фонд рф, общество

Россиянам объяснили изменения в правилах использования маткапитала

15:37 11.04.2021 (обновлено: 16:21 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юрист Людмила Александрова рассказала телеканалу "360" подробности об изменениях правил пользования материнского капитала.
Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не приняли, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.
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Юрист рассказала, что с 15 апреля 2020 года сертификат можно оформить без заявления в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении или усыновлении ребенка. Сертификат пришлют в личный кабинет родителя на портале госуслуг.
Александрова отметила, что при желании направить средства на накопительную часть пенсии нужно обратиться с заявлением в отделение фонда или МФЦ. При этом у матери ребенка появилась возможность отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, если она захотела направить маткапитал на другие цели. Женщина должна написать заявление в Пенсионный фонд, в течение полугода после возврата денег определиться с тем, куда она их потратит и подать новое заявление. Сделать это можно только один раз. Если не написать второе заявление, деньги в течение трех месяцев переведут на накопительную часть пенсии матери.
Ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Новые полномочия ведомства связаны с принятием в прошлом году федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко.
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