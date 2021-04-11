https://ria.ru/20210411/postradavshiy-1727818267.html

Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе

Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T23:26

2021-04-11T23:26

2021-04-11T23:40

али акбар салехи

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_170:0:2101:1086_1920x0_80_0_0_3f3d1b2544e1d0f224a515d24a6829a0.jpg

БЕЙРУТ, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария, сообщает иранское государственное агентство телевещания.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на объект, как утверждается, причастен "Моссад"."С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", - сообщает агентство.По данным государственного СМИ, в результате инцидента Камалунди получил переломы, его состояние стабильное.Секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в свою очередь написал в своем Twitter, что произошедший инцидент в Натанзе говорит о необходимости улучшения системы безопасности Ирана."Разве не может пожар сегодня на ядерном объекте в Натанзе, произошедший менее чем через год после предыдущего взрыва (произошедшего в июле прошлого года), говорить о взломе и уязвимости в стране? ... страна нуждается в усилении безопасности",- написал Резаи.

https://ria.ru/20210411/intsident-1727783234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/1727755203.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

али акбар салехи, иран, в мире