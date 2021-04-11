Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/postradavshiy-1727818267.html
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T23:26
2021-04-11T23:40
али акбар салехи
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_170:0:2101:1086_1920x0_80_0_0_3f3d1b2544e1d0f224a515d24a6829a0.jpg
БЕЙРУТ, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария, сообщает иранское государственное агентство телевещания.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на объект, как утверждается, причастен "Моссад"."С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", - сообщает агентство.По данным государственного СМИ, в результате инцидента Камалунди получил переломы, его состояние стабильное.Секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в свою очередь написал в своем Twitter, что произошедший инцидент в Натанзе говорит о необходимости улучшения системы безопасности Ирана."Разве не может пожар сегодня на ядерном объекте в Натанзе, произошедший менее чем через год после предыдущего взрыва (произошедшего в июле прошлого года), говорить о взломе и уязвимости в стране? ... страна нуждается в усилении безопасности",- написал Резаи.
https://ria.ru/20210411/intsident-1727783234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/1727755203.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_622:89:1952:1086_1920x0_80_0_0_527a51cfcf502f1ea460685fc890ed13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
али акбар салехи, иран, в мире

Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе

23:26 11.04.2021 (обновлено: 23:40 11.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария, сообщает иранское государственное агентство телевещания.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на объект, как утверждается, причастен "Моссад".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 15:57
Иранский депутат прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Натанзе
"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", - сообщает агентство.
По данным государственного СМИ, в результате инцидента Камалунди получил переломы, его состояние стабильное.
Секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в свою очередь написал в своем Twitter, что произошедший инцидент в Натанзе говорит о необходимости улучшения системы безопасности Ирана.
"Разве не может пожар сегодня на ядерном объекте в Натанзе, произошедший менее чем через год после предыдущего взрыва (произошедшего в июле прошлого года), говорить о взломе и уязвимости в стране? ... страна нуждается в усилении безопасности",- написал Резаи.
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 10:07Знатоки
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе
 
Али Акбар СалехиИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния