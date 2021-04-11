https://ria.ru/20210411/postradavshiy-1727818267.html
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T23:26
2021-04-11T23:26
2021-04-11T23:40
али акбар салехи
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_170:0:2101:1086_1920x0_80_0_0_3f3d1b2544e1d0f224a515d24a6829a0.jpg
БЕЙРУТ, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария, сообщает иранское государственное агентство телевещания.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на объект, как утверждается, причастен "Моссад"."С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", - сообщает агентство.По данным государственного СМИ, в результате инцидента Камалунди получил переломы, его состояние стабильное.Секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в свою очередь написал в своем Twitter, что произошедший инцидент в Натанзе говорит о необходимости улучшения системы безопасности Ирана."Разве не может пожар сегодня на ядерном объекте в Натанзе, произошедший менее чем через год после предыдущего взрыва (произошедшего в июле прошлого года), говорить о взломе и уязвимости в стране? ... страна нуждается в усилении безопасности",- написал Резаи.
https://ria.ru/20210411/intsident-1727783234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/1727755203.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_622:89:1952:1086_1920x0_80_0_0_527a51cfcf502f1ea460685fc890ed13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
али акбар салехи, иран, в мире
БЕЙРУТ, 11 апр - РИА Новости.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди
пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария, сообщает иранское государственное агентство телевещания.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана
заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи
заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе якобы стоит Израиль
. К кибератаке на объект, как утверждается, причастен "Моссад
".
"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", - сообщает агентство.
По данным государственного СМИ, в результате инцидента Камалунди получил переломы, его состояние стабильное.
Секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в свою очередь написал в своем Twitter, что произошедший инцидент в Натанзе говорит о необходимости улучшения системы безопасности Ирана.
"Разве не может пожар сегодня на ядерном объекте в Натанзе, произошедший менее чем через год после предыдущего взрыва (произошедшего в июле прошлого года), говорить о взломе и уязвимости в стране? ... страна нуждается в усилении безопасности",- написал Резаи.