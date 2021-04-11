https://ria.ru/20210411/postradavshie-1727775428.html

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Россияне, не получившие серьезных травм в результате ДТП в Турции, доставлены в отель, трое человек остаются в госпитале, их состояние оценивается как средней... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:37

2021-04-11T14:37

2021-04-11T16:19

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне, не получившие серьезных травм в результате ДТП в Турции, доставлены в отель, трое человек остаются в госпитале, их состояние оценивается как средней тяжести, говорится в сообщении Ростуризма.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."На данный момент в госпитале остаются три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. В госпитале с пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора, обеспечивают перевод и иную необходимую помощь. Оставшиеся 28 туристов не получили серьезных травм и после оказания всей необходимой медицинской помощи были доставлены в отель", - сообщает Ростуризм."Поскольку во время аварии у многих туристов пострадали вещи, сегодня в отель приедет мобильный магазин, в котором туристы за счет туроператора смогут приобрести необходимую одежду", - добавляет ведомство.Ростуризм указывает, что держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727731801.html

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новости - туризм, россия, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, в мире