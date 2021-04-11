В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
14:37 11.04.2021 (обновлено: 16:19 11.04.2021)
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне, не получившие серьезных травм в результате ДТП в Турции, доставлены в отель, трое человек остаются в госпитале, их состояние оценивается как средней тяжести, говорится в сообщении Ростуризма.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.
"На данный момент в госпитале остаются три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. В госпитале с пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора, обеспечивают перевод и иную необходимую помощь. Оставшиеся 28 туристов не получили серьезных травм и после оказания всей необходимой медицинской помощи были доставлены в отель", - сообщает Ростуризм.
"Поскольку во время аварии у многих туристов пострадали вещи, сегодня в отель приедет мобильный магазин, в котором туристы за счет туроператора смогут приобрести необходимую одежду", - добавляет ведомство.
Ростуризм указывает, что держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.
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