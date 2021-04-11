Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/poezd-1727792744.html
В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста
В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста
Генеральная прокуратура Египта выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:36
2021-04-11T17:36
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603021626_0:15:1007:581_1920x0_80_0_0_ba6ed0d580419d61c3d136818329fd76.jpg
КАИР, 11 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента, сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства.Согласно сообщению генпрокуратуры, машинист и его помощник в момент столкновения находились не в кабине поезда, что противоречит их изначальным показаниям. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что помощник машиниста и диспетчер одной станции, расположенной недалеко от места столкновения, употребляли наркотики.В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185.Премьер-министр страны Мустафа Мадбули заявил, что семьи погибших получат по сто тысяч египетских фунтов (около 6500 долларов) в качестве компенсации.
https://ria.ru/20210326/avarii-1602999698.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/1603003372.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603021626_40:0:933:670_1920x0_80_0_0_9adeaf0f6468050898d38c60fd64228e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, в мире

В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста

17:36 11.04.2021
 
© РИА Новости / Мухамед Асад / Перейти в фотобанкВ Египте столкнулись два поезда
В Египте столкнулись два поезда - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Мухамед Асад
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 11 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента, сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства.
Согласно сообщению генпрокуратуры, машинист и его помощник в момент столкновения находились не в кабине поезда, что противоречит их изначальным показаниям. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что помощник машиниста и диспетчер одной станции, расположенной недалеко от места столкновения, употребляли наркотики.
На месте столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии. 14 июля 2020 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:59
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах
В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185.
Премьер-министр страны Мустафа Мадбули заявил, что семьи погибших получат по сто тысяч египетских фунтов (около 6500 долларов) в качестве компенсации.
Железнодорожная катастрофа в Египте: что известно о причинах? - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 16:04Прямой эфир
Железнодорожная катастрофа в Египте: что известно о причинах?
 
ЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния