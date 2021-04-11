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В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста
В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста
Генеральная прокуратура Египта выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:36
2021-04-11T17:36
2021-04-11T17:36
египет
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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Египта выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента, сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства.Согласно сообщению генпрокуратуры, машинист и его помощник в момент столкновения находились не в кабине поезда, что противоречит их изначальным показаниям. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что помощник машиниста и диспетчер одной станции, расположенной недалеко от места столкновения, употребляли наркотики.В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185.Премьер-министр страны Мустафа Мадбули заявил, что семьи погибших получат по сто тысяч египетских фунтов (около 6500 долларов) в качестве компенсации.
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египет, в мире
КАИР, 11 апр - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Египта
выявила во время расследования столкновения двух поездов в провинции Сохаг, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента, сообщается в полученном РИА Новости заявлении ведомства.
Согласно сообщению генпрокуратуры, машинист и его помощник в момент столкновения находились не в кабине поезда, что противоречит их изначальным показаниям. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что помощник машиниста и диспетчер одной станции, расположенной недалеко от места столкновения, употребляли наркотики.
В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185.
Премьер-министр страны Мустафа Мадбули заявил, что семьи погибших получат по сто тысяч египетских фунтов (около 6500 долларов) в качестве компенсации.