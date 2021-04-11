https://ria.ru/20210411/peskov-1727778630.html
Вашингтон "скуп на объективные оценки" в отношении России, заявил Песков
Вашингтон "скуп на объективные оценки" в отношении России, заявил Песков
Вашингтон "скуп на какие-либо адекватные и объективные оценки" в отношении России, утверждения США о ситуации на российско-украинской границе субъективны и... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T15:03
2021-04-11T15:03
2021-04-11T15:03
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дмитрий песков
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сша
политика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон "скуп на какие-либо адекватные и объективные оценки" в отношении России, утверждения США о ситуации на российско-украинской границе субъективны и противоречат реальному положению дел, но Москва к этому привыкла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, который отметил, что Вашингтон, наряду с западными политиками и СМИ, на достаточно высоком, официальном уровне делает заявления по поводу скопления российских сил на границе с Украиной и гибели украинских военных."Безусловно, безусловно да. Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую, которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - заявил в ответ Песков.
https://ria.ru/20210405/ugroza-1604266755.html
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россия, дмитрий песков, москва, сша, политика