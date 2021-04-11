https://ria.ru/20210411/peskov-1727773258.html

Песков рассказал о подготовке "нормандского" саммита

Песков рассказал о подготовке "нормандского" саммита

Контакты на уровне политсоветников "нормандского" формата (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:10

2021-04-11T14:10

2021-04-11T14:10

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Контакты на уровне политсоветников "нормандского" формата (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, говоря о перспективах нового саммита "нормандской четверки".На вопрос, будет ли Москва настаивать на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения этой встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский, Песков ответил утвердительно: "Безусловно".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210409/kiev-1727581685.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ssha-1727122738.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, украина, в мире