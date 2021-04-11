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Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной
Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной
Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:37
2021-04-11T13:37
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
оон
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Песков подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210411/voyna-1727756544.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, оон, украина, в мире

Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной

13:37 11.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 10:36
Пушков оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Песков подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 18:09
Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковООНУкраинаВ мире
 
 
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