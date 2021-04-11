https://ria.ru/20210411/peskov-1727769792.html

Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной

Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:37

2021-04-11T13:37

2021-04-11T13:37

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дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Песков подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727756544.html

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, оон, украина, в мире