https://ria.ru/20210411/peskov-1727769129.html

Песков заявил, что ковидный кризис еще не прошел

Песков заявил, что ковидный кризис еще не прошел

Ковидный кризис еще не закончился, Россия находится только на выходе из него, это очень ответственный и непростой период, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:31

2021-04-11T13:31

2021-04-11T13:31

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ковидный кризис еще не закончился, Россия находится только на выходе из него, это очень ответственный и непростой период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Неясно, как этот кризис будет завершаться - быстро ли это будет происходить или, напротив, будет растянуто по времени, отметил представитель Кремля. Он упомянул о тех проблемах, с которыми из-за коронавируса сталкиваются, например, соседи России в Европе."То есть у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны. Поэтому как будет, непонятно. Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место, - проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210409/peskov-1727524280.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, европа, общество