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Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию
Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию
Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:44
2021-04-11T12:44
2021-04-11T14:32
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общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости
.
Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета"
со ссылкой на Пенсионный фонд
.
Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.
Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.
На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.