Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/pensiya-1727765452.html
Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию
Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию
Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:44
2021-04-11T14:32
россия
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.
https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, общество

Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

12:44 11.04.2021 (обновлено: 14:32 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.
Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.
На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:19
В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
 
РоссияПенсионный фонд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния