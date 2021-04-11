https://ria.ru/20210411/pensiya-1727765452.html

Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:44

2021-04-11T12:44

2021-04-11T14:32

россия

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Несколько категорий граждан имеют право досрочно уйти на пенсию с этого года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.Этим правом, в частности, могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965-м. С 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет.Помимо этого, досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет.На досрочную пенсию еще претендуют граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Также с этого года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше.

https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество