Пашинян оценил итоги прошедших переговоров с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что доволен состоявшимися в среду переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечая их насыщенную повестку.
"У нас была очень насыщенная повестка дня, эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, вопросы безопасности, экономики. Очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень", - сказал Пашинян в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
Ранее на встрече с представителями ассоциации армянских юристов Москвы Пашинян заявил, что за три с половиной часа переговоров с Путиным были обсуждены все вопросы и детали двусторонней повестки. Он отметил, что встреча с президентом РФ прошла очень эффективно. По его словам, с президентом России налажены очень открытые отношения, которые, по его словам, стали более непосредственными, особенно за последние месяцы. Глава армянского правительства подчеркнул, что "характер армяно-российских отношений стратегический" и им в свете нынешних вызовов и сложившейся ситуации нужно придать большую глубину.