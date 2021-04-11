https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html

Пашинян оценил итоги прошедших переговоров с Путиным

Пашинян оценил итоги прошедших переговоров с Путиным

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что доволен состоявшимися в среду переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечая их насыщенную повестку. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:17

2021-04-11T14:17

2021-04-11T14:17

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что доволен состоявшимися в среду переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечая их насыщенную повестку.Ранее на встрече с представителями ассоциации армянских юристов Москвы Пашинян заявил, что за три с половиной часа переговоров с Путиным были обсуждены все вопросы и детали двусторонней повестки. Он отметил, что встреча с президентом РФ прошла очень эффективно. По его словам, с президентом России налажены очень открытые отношения, которые, по его словам, стали более непосредственными, особенно за последние месяцы. Глава армянского правительства подчеркнул, что "характер армяно-российских отношений стратегический" и им в свете нынешних вызовов и сложившейся ситуации нужно придать большую глубину.

https://ria.ru/20210408/isk-1727361877.html

россия

армения

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения