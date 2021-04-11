https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html

"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой

"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой

Малозаметность, дальность действия и широкая номенклатура вооружений — на днях Минобороны утвердило окончательный проект бомбардировщика-"невидимки"... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:00

2021-04-11T08:00

2021-04-11T07:57

россия

ту-95мс

объединенная двигателестроительная корпорация

northrop grumman

f-22

f-35

lockheed martin

сша

безопасность

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметность, дальность действия и широкая номенклатура вооружений — на днях Минобороны утвердило окончательный проект бомбардировщика-"невидимки". Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) планируют принять на вооружение до 2027-го — вместо ракетоносцев-ветеранов Ту-95МС, срок службы которых уже на исходе. В военном ведомстве утверждают, что новый самолет сможет незамеченным преодолевать ПВО стран НАТО. О том, что известно о ПАК ДА, — в материале РИА Новости."Летающее крыло"Внешний вид ПАК ДА — тайна за семью печатями. Широкой общественности доступны лишь рендеры с предполагаемым обликом самолета. И интрига сохранится долго.Напомним, первые кадры с истребителем пятого поколения ПАК ФА появились только после его первого полета. Перспективный бомбардировщик по плану должен подняться в воздух в 2025-2026-м. Сейчас — проектирование, испытания отдельных элементов конструкции.Ожидаемые тактико-технические характеристики не разглашаются. Известна лишь схема компоновки — "летающее крыло", когда подъемную силу создает фактически вся поверхность самолета. Это значительно снижает удельный вес планера и позволяет существенно увеличить полезную нагрузку. Кроме того, такая форма легко оптимизируется для уменьшения эффективной площади рассеяния и снижения радиолокационной заметности.Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, авиаконструкторы уже провели серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности на специальных макетах и отдельных полноразмерных элементах бомбардировщика. Предполагается, что благодаря высокой скрытности он сможет фактически безнаказанно наносить удары по наземным целям противника и незамеченным покидать зону действия ПВО. Подобными возможностями пока обладает только один бомбардировщик в мире — американский B-2 Spirit."Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования, — уточнил РИА Новости источник в ОПК. — Радиус обнаружения перспективного бомбардировщика самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей уменьшится на несколько порядков".Медленно, но верноВ отличие от стратегических ракетоносцев семейства Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, способных разгоняться до сверхзвука, ПАК ДА задуман как дозвуковой. Это гораздо экономичнее и позволяет увеличить дальность полета — авиационные эксперты говорят о 15 тысячах километров. А малозаметность избавит экипаж от необходимости как можно быстрее покидать район пуска ракет или сброса бомб.Как ранее сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации, первую силовую установку для ПАК ДА уже собрали "в железе" и скоро отправят на стендовые испытания. Проектировали полностью в "цифре", что максимально упростило запуск производства. В нынешнем году построят еще несколько двигателей, которые также примут участие в стендовых испытаниях. Подробности не известны. Говорили, что сопла — плоские, как на американском истребителе F-22. Это снижает заметность самолета в инфракрасном диапазоне. Так же собираются сделать, например, в первом российском ударном стелс-беспилотнике С-70 "Охотник".Концепция боевого применения ПАК ДА предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции. В арсенал войдут как существующие (Х-101 и Х-102), так и перспективные ракеты стратегического класса. Очевидно, ПАК ДА возьмет на борт и гиперзвуковое вооружение, в том числе новейший "Кинжал". Также самолет сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов.В свое время проходила информация о том, что российская оборонка работает над ударным комплексом на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолета. Такие дроны смогут самостоятельно обнаруживать противника, распределять между собой задачи и заходить на цель сразу с нескольких направлений одновременно. При этом все вооружение разместят во внутренних отсеках ПАК ДА, что опять же снизит его заметность для средств ПВО.Главный конкурентСегодня в проектировании и строительстве малозаметных машин лидируют США. Американцы накопили богатый опыт боевого применения тактических ударных самолетов F-117, которые уже сняли с вооружения, стратегических бомбардировщиков B-2, а также истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Однако главным конкурентом ПАК ДА станет перспективный дальний ракетоносец B-21 Raider, по характеристикам близкий к российской машине.Этой разработкой занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025-й. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов — концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, — скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности, перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться до 17 чисел Маха. Дальность — до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом отношении Россия пока обгоняет США. Авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.

https://ria.ru/20200203/1564180193.html

https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-95мс, объединенная двигателестроительная корпорация, northrop grumman, f-22, f-35, lockheed martin , сша, безопасность