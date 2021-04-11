https://ria.ru/20210411/otshelnitsa-1727807926.html

Отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в Москву

Отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в Москву

Отшельнице Агафьей Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась, так как отец предрек ей перед смертью гибель вдали от родных мест, рассказал... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T20:42

2021-04-11T20:42

2021-04-11T23:48

религия и мировоззрение

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

агафья лыкова

олег дерипаска

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отшельнице Агафьей Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась, так как отец предрек ей перед смертью гибель вдали от родных мест, рассказал старообрядческий митрополит Корнилий на вечере, посвященном отшельнице.Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий передал в воскресение старообрядческому центру "Рогожское" лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков, сделанную Лыковой.Митрополит рассказал, что в марте он ездил освящать новый дом Лыковой, который построил ей в тайге в Хакасии миллиардер Олег Дерипаска."В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Этот дом - большая радость для нее. Я ей говорил: "Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить". "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: "Уедешь отсюда – погибнешь", - рассказал митрополит, отметив мудрость отца Агафьи Карпа Лыкова, бежавшего в Сибирь от советской власти в конце 30-х годов из-за гонений на веру.По словам митрополита, Лыкова живет жизнью, которой и должны жить христиане - "в трудах и молитве", которой она уделяет много времени.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал Дерипаска.

https://ria.ru/20201228/lykova-1591200430.html

россия

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Епископ старообрядческой церкви Корнилий освятил избу отшельницы Агафьи Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом. Сегодня построенную при поддержке Дерипаски избу в хакасской тайге освятил лично предстоятель Русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий. 2021-04-11T20:42 true PT0M28S

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митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), агафья лыкова, олег дерипаска, москва