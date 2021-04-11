https://ria.ru/20210411/otnosheniya-1727805539.html

"Трудные времена" в отношениях с США уже наступили, считает сенатор

"Трудные времена" в отношениях с США уже наступили, считает сенатор

"Трудные времена" в отношениях Вашингтона и Москвы Россию не пугают, эти времена уже наступили, и российская позиция остается прежней: Москва готова к... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T20:13

2021-04-11T20:13

2021-04-11T20:32

россия

совет федерации рф

госдума рф

григорий карасин

джо байден

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Трудные времена" в отношениях Вашингтона и Москвы Россию не пугают, эти времена уже наступили, и российская позиция остается прежней: Москва готова к равноправному взаимодействию, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Намеки Вашингтона на "трудные времена" в отношениях с Россией нас не пугают. Эти времена уже наступили. Позиция наша прежняя: мы готовы к равноправному взаимодействию и сотрудничеству в тех сферах, которые отвечают нашим интересам и интересам всего мира, разумеется, когда к этому будут готовы и в Вашингтоне", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".Он отметил, что информационно-санкционные агрессивные методы в политике применительно к России "никогда и никому желаемых результатов не принесут". "Терпения у нас достаточно, чтобы не поддаваться на провокации, но делать выводы", - пояснил сенатор.По его словам, встречи с послами в ключевых странах, как с послом РФ в США Анатолием Антоновым - "очень полезная практика, позволяющая профессионалам погрузиться в подчас малопонятные стороны отношений" с партнерами.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

https://ria.ru/20210411/peskov-1727778630.html

https://ria.ru/20210409/pentagon-1727636547.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, григорий карасин, джо байден, владимир путин, москва, сша