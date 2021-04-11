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Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
Еще три пуска ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома Восточный в этом году, в апреле, мае и июле,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:04
2021-04-11T03:04
россия
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Еще три пуска ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома Восточный в этом году, в апреле, мае и июле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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Новости
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россия, oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука

Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году

03:04 11.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Еще три пуска ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома Восточный в этом году, в апреле, мае и июле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта.
"Еще три пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Восточного по 36 спутников OneWeb в каждом намечаются на 26 апреля, 27 мая и 1 июля", - сказал собеседник агентства.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 15:52
СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе
 
РоссияOneWebВосточный (космодром)Космос - РИА Наука
 
 
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