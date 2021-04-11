https://ria.ru/20210411/oneweb-1727740489.html

Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году

Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году

Еще три пуска ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома Восточный в этом году, в апреле, мае и июле,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T03:04

2021-04-11T03:04

2021-04-11T03:04

россия

oneweb

восточный (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Еще три пуска ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется выполнить с космодрома Восточный в этом году, в апреле, мае и июле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210410/sputniki-1727700391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука