https://ria.ru/20210411/nablyudateli-1727804363.html
Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение по референдуму в Киргизии
Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение по референдуму в Киргизии
Технические недочеты во время голосования на конституционном референдуме в Киргизии не повлияли на объективность процесса волеизъявления, говорится в итоговом... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:43
2021-04-11T19:43
2021-04-11T19:50
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Технические недочеты во время голосования на конституционном референдуме в Киргизии не повлияли на объективность процесса волеизъявления, говорится в итоговом заключении миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ."Миссия наблюдателей от ПА ОДКБ приняла итоговое заключение. По ее оценке, технические недочеты не повлияли на объективность процесса волеизъявления граждан", - говорится на официальной странице организации в соцсети Instagram.Среди технических недочётов в ПА ОДКБ назвали "незначительные недостатки в функционировании оборудования и работе избирательных участков".Конституционный референдум проходит в Киргизии в воскресенье, избирательные участки уже закрылись. Референдум автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%. В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая. По последним данным ЦИК после обработки 90% бюллетеней, более 79% граждан Киргизии проголосовали за новую конституцию.
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РИА Новости
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одкб, киргизия, в мире
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Технические недочеты во время голосования на конституционном референдуме в Киргизии
не повлияли на объективность процесса волеизъявления, говорится в итоговом заключении миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ
.
"Миссия наблюдателей от ПА ОДКБ приняла итоговое заключение. По ее оценке, технические недочеты не повлияли на объективность процесса волеизъявления граждан", - говорится на официальной странице организации в соцсети Instagram.
Среди технических недочётов в ПА ОДКБ назвали "незначительные недостатки в функционировании оборудования и работе избирательных участков".
Конституционный референдум проходит в Киргизии в воскресенье, избирательные участки уже закрылись. Референдум автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%. В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.
На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая. По последним данным ЦИК после обработки 90% бюллетеней, более 79% граждан Киргизии проголосовали за новую конституцию.
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