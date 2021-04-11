https://ria.ru/20210411/nablyudateli-1727804363.html

Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение по референдуму в Киргизии

Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение по референдуму в Киргизии

Технические недочеты во время голосования на конституционном референдуме в Киргизии не повлияли на объективность процесса волеизъявления, говорится в итоговом... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T19:43

2021-04-11T19:43

2021-04-11T19:50

одкб

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727765429_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_d0bff419fde5bd6b92092305bbfd009e.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Технические недочеты во время голосования на конституционном референдуме в Киргизии не повлияли на объективность процесса волеизъявления, говорится в итоговом заключении миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ."Миссия наблюдателей от ПА ОДКБ приняла итоговое заключение. По ее оценке, технические недочеты не повлияли на объективность процесса волеизъявления граждан", - говорится на официальной странице организации в соцсети Instagram.Среди технических недочётов в ПА ОДКБ назвали "незначительные недостатки в функционировании оборудования и работе избирательных участков".Конституционный референдум проходит в Киргизии в воскресенье, избирательные участки уже закрылись. Референдум автоматически признан состоявшимся, явка избирателей превысила 30%. В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая. По последним данным ЦИК после обработки 90% бюллетеней, более 79% граждан Киргизии проголосовали за новую конституцию.

https://ria.ru/20210411/nablyudateli-1727802290.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, киргизия, в мире