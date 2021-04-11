https://ria.ru/20210411/moskva-1727764633.html
Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:29
2021-04-11T12:29
2021-04-11T12:29
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного дептранса."С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас разрабатывается несколько альтернативных схем движения на участке, планируется задействовать около 200 автобусов. Кроме того, будет изменена схема движения в районе для того, чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров.Подчеркивается, что после строительства новой станции "Печатники" БКЛ одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на 30%, появятся новые маршруты, пересадки позволят сэкономить время.
https://ria.ru/20200515/1571526287.html
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московский метрополитен, общество
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро
закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале
столичного дептранса.
"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас разрабатывается несколько альтернативных схем движения на участке, планируется задействовать около 200 автобусов. Кроме того, будет изменена схема движения в районе для того, чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров.
"Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено. Сильные затруднения будут в районе Северного тоннеля из-за того, что движение по нему осуществляется по одной полосе и будет разрешено только для городского транспорта", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что после строительства новой станции "Печатники" БКЛ одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на 30%, появятся новые маршруты, пересадки позволят сэкономить время.