https://ria.ru/20210411/moskva-1727764633.html

Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая

Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая

Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:29

2021-04-11T12:29

2021-04-11T12:29

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного дептранса."С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас разрабатывается несколько альтернативных схем движения на участке, планируется задействовать около 200 автобусов. Кроме того, будет изменена схема движения в районе для того, чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров.Подчеркивается, что после строительства новой станции "Печатники" БКЛ одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на 30%, появятся новые маршруты, пересадки позволят сэкономить время.

https://ria.ru/20200515/1571526287.html

https://ria.ru/20210411/troyka-1727755636.html

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московский метрополитен, общество