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Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:29
2021-04-11T12:29
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного дептранса."С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас разрабатывается несколько альтернативных схем движения на участке, планируется задействовать около 200 автобусов. Кроме того, будет изменена схема движения в районе для того, чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров.Подчеркивается, что после строительства новой станции "Печатники" БКЛ одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на 30%, появятся новые маршруты, пересадки позволят сэкономить время.
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московский метрополитен, общество

Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая

12:29 11.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Лефортово" до "Электрозаводская"
Запуск движения на участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции Лефортово до Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют с 1 по 23 мая, сообщили в официальном Telelgram-канале столичного дептранса.
"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - говорится в сообщении.
Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 21:08
Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы Пятнадцатого мая свой 85-летний юбилей отмечает Московский метрополитен. Первоначально он носил имя Народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича, но с 1955 года метрополитен переименовали в честь В. И. Ленина.
Отмечается, что сейчас разрабатывается несколько альтернативных схем движения на участке, планируется задействовать около 200 автобусов. Кроме того, будет изменена схема движения в районе для того, чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров.
"Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено. Сильные затруднения будут в районе Северного тоннеля из-за того, что движение по нему осуществляется по одной полосе и будет разрешено только для городского транспорта", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что после строительства новой станции "Печатники" БКЛ одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на 30%, появятся новые маршруты, пересадки позволят сэкономить время.
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