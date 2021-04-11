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Москвичам пообещали настоящую майскую погоду
Москвичам пообещали настоящую майскую погоду
Майская погода с температурой до плюс 18, без осадков и облаков, высокое давление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:58
2021-04-11T10:37
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Майская погода с температурой до плюс 18, без осадков и облаков, высокое давление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов - "миллион на миллион", потому что ни облачка, видимость великолепная. Антициклон сохранит своё господство в течение сегодняшнего дня, поэтому малооблачная погода, никаких осадков, ветер ослабеет, южных румбов, максимум 2-7 метров в секунду. Температура в таких условиях в столице повысится до плюс 16-18, в Подмосковье 14-19 тепла, это как минимум на 7 градусов выше положенной климатической нормы апреля, как максимум это соответствует многолетним показателям мая", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление продолжает расти, а значит для облаков шансов нет, и составит к исходу дня 760 миллиметров ртутного столба, что на 13-15 единиц выше, чем положено по норме в Москве."Сегодня очень комфортная погода для занятия спортом, проведения выходного дня на свежем воздухе", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали настоящую майскую погоду

09:58 11.04.2021 (обновлено: 10:37 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Майская погода с температурой до плюс 18, без осадков и облаков, высокое давление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов - "миллион на миллион", потому что ни облачка, видимость великолепная. Антициклон сохранит своё господство в течение сегодняшнего дня, поэтому малооблачная погода, никаких осадков, ветер ослабеет, южных румбов, максимум 2-7 метров в секунду. Температура в таких условиях в столице повысится до плюс 16-18, в Подмосковье 14-19 тепла, это как минимум на 7 градусов выше положенной климатической нормы апреля, как максимум это соответствует многолетним показателям мая", - рассказал Тишковец.
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По его словам, атмосферное давление продолжает расти, а значит для облаков шансов нет, и составит к исходу дня 760 миллиметров ртутного столба, что на 13-15 единиц выше, чем положено по норме в Москве.
"Сегодня очень комфортная погода для занятия спортом, проведения выходного дня на свежем воздухе", - добавил Тишковец.
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Евгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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