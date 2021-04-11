https://ria.ru/20210411/moskva-1727753393.html

Москвичам пообещали настоящую майскую погоду

Москвичам пообещали настоящую майскую погоду

Майская погода с температурой до плюс 18, без осадков и облаков, высокое давление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:58

2021-04-11T09:58

2021-04-11T10:37

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Майская погода с температурой до плюс 18, без осадков и облаков, высокое давление ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов - "миллион на миллион", потому что ни облачка, видимость великолепная. Антициклон сохранит своё господство в течение сегодняшнего дня, поэтому малооблачная погода, никаких осадков, ветер ослабеет, южных румбов, максимум 2-7 метров в секунду. Температура в таких условиях в столице повысится до плюс 16-18, в Подмосковье 14-19 тепла, это как минимум на 7 градусов выше положенной климатической нормы апреля, как максимум это соответствует многолетним показателям мая", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление продолжает расти, а значит для облаков шансов нет, и составит к исходу дня 760 миллиметров ртутного столба, что на 13-15 единиц выше, чем положено по норме в Москве."Сегодня очень комфортная погода для занятия спортом, проведения выходного дня на свежем воздухе", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html

https://ria.ru/20210410/pogoda-1727664524.html

московская область (подмосковье)

москва

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евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", москва, общество