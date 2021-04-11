https://ria.ru/20210411/minsk-1727762952.html

В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро

В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро

Жители Минска несут цветы к станции метро "Октябрьская", где десять лет назад произошел теракт, унесший жизни 15 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:09

2021-04-11T12:09

2021-04-11T12:09

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МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Жители Минска несут цветы к станции метро "Октябрьская", где десять лет назад произошел теракт, унесший жизни 15 человек, передает корреспондент РИА Новости.Возле памятного знака "Река памяти", установленного возле входа на станцию метро в память о трагедии, выставлен почетный караул из работников метрополитена. Здесь же установлены вазы для цветов, которые в течение дня будут приносить неравнодушные люди в знак памяти и скорби. Некоторые из пришедших к памятному знаку ненадолго молча останавливаются.Само метро в этот день работает в обычном режиме, специальных мер безопасности не отмечается, за исключением присутствия работников службы охраны метрополитена и нескольких сотрудников милиции.Одиннадцатого апреля 2011 года в Минске на станции метро "Октябрьская" в вечерний "час пик" в 17.56 произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 315 граждан.По данным министерства внутренних дел Белоруссии, взрывное устройство находилось под скамейкой на платформе напротив второго вагона поезда, который двигался со стороны станции "Площадь Победы". В результате взрыва на платформе образовалась воронка диаметром около 80 сантиметров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила от пяти до семи килограммов. Взрывное устройство было начинено металлическими шариками диаметром около одного сантиметра. В это же время в противоположном направлении двигался другой состав, который был вынужден проследовать без остановки.По факту взрыва Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело. Спустя сутки после трагедии белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме уроженцев Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания — расстрелу, мотивировав свое решение тем, что организатор теракта Коновалов совершал неоднократные акты терроризма, последний из которых повлек смерть 15 человек, а Ковалев как соучастник, на протяжении многих лет зная о действиях Коновалова, не сообщал об этом правоохранительным органам. Ковалев подавал прошение о помиловании, Коновалов этого делать не стал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловать приговоренных отказался в связи с исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений.В первую годовщину трагедии в память о жертвах теракта у входа на станцию метро "Октябрьская" был открыт памятный знак "Река памяти". Композиция выполнена из бронзы, белого мрамора и черного гранита. На бронзовой стеле изображены 15 волн, на гребнях которых - фамилии 15 погибших в трагедии. Помимо имен погибших композиция содержит одну надпись, символизирующую остановившееся время на электронном табло - дату теракта.

https://ria.ru/20210326/minsk-1603003872.html

https://ria.ru/20210411/terakt-1727532725.html

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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире