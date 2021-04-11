https://ria.ru/20210411/mina-1727788560.html

Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинский силовик подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, заявил в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:46

2021-04-11T16:46

2021-04-11T16:46

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."Военнослужащий 2-го батальона 92-ой бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве. Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался", - рассказал Осадчий.Он уточнил, что изначально командир батальона украинских силовиков доложил командованию ВС Украины об инциденте, как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР."Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона, материалы которой уже изъяты сотрудниками главного управления Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях. Видеофрагмент, подтверждающий реальные обстоятельства гибели военнослужащего, был направлен в центральный аппарат СБУ", - дополнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/terakt-1727775292.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире