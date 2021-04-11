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Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, заявил в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:46
2021-04-11T16:46
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."Военнослужащий 2-го батальона 92-ой бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве. Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался", - рассказал Осадчий.Он уточнил, что изначально командир батальона украинских силовиков доложил командованию ВС Украины об инциденте, как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР."Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона, материалы которой уже изъяты сотрудниками главного управления Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях. Видеофрагмент, подтверждающий реальные обстоятельства гибели военнослужащего, был направлен в центральный аппарат СБУ", - дополнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/terakt-1727775292.html
донбасс
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

16:46 11.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Военнослужащий 2-го батальона 92-ой бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве. Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что изначально командир батальона украинских силовиков доложил командованию ВС Украины об инциденте, как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР.
"Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона, материалы которой уже изъяты сотрудниками главного управления Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях. Видеофрагмент, подтверждающий реальные обстоятельства гибели военнослужащего, был направлен в центральный аппарат СБУ", - дополнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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