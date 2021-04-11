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https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html
Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17
Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17
Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, россиянин Сергей Дубинский, в течение нескольких часов после... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:25
2021-04-11T18:01
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, россиянин Сергей Дубинский, в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы, о чем свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры фигуранта, которые оказались в распоряжении журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS)."Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng", — сообщили в эфире передачи Nieuwsuur на телеканале.Как сообщил телеканал, в распоряжении голландских журналистов оказались аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы. Отмечается, что записи были сделаны спецслужбами Украины.По данным Совместной следственной группы (JIT), на которую ссылается вещательная корпорация, записи являются подлинными.Обвинение называет Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).Дубинский в октябре 2020 года через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В этом интервью он также заявил, что в день трагедии вблизи села Зарощенское в Донецкой области находился украинский "Бук", тогда же в небе были замечены и украинские самолеты.В окружном суде Гааги РИА Новости пояснили, что показания Дубинского будут учитываться, если он сам явится в суд или обратится туда через адвоката.Позднее гаагский суд постановил приобщить интервью Дубинского Bonanza media к делу.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html
https://ria.ru/20210208/almaz-1596554247.html
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россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17

14:25 11.04.2021 (обновлено: 18:01 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, россиянин Сергей Дубинский, в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы, о чем свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры фигуранта, которые оказались в распоряжении журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS).
"Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng", — сообщили в эфире передачи Nieuwsuur на телеканале.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 15:23
Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17
Как сообщил телеканал, в распоряжении голландских журналистов оказались аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы. Отмечается, что записи были сделаны спецслужбами Украины.
По данным Совместной следственной группы (JIT), на которую ссылается вещательная корпорация, записи являются подлинными.
Обвинение называет Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Дубинский в октябре 2020 года через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В этом интервью он также заявил, что в день трагедии вблизи села Зарощенское в Донецкой области находился украинский "Бук", тогда же в небе были замечены и украинские самолеты.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 17:25
Суд отказался допустить экспертов "Алмаз-Антея" к обломкам MH17
В окружном суде Гааги РИА Новости пояснили, что показания Дубинского будут учитываться, если он сам явится в суд или обратится туда через адвоката.
Позднее гаагский суд постановил приобщить интервью Дубинского Bonanza media к делу.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 17:03
Суд по MH17 приобщит интервью обвиняемого Дубинского к материалам дела
 
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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